Эмир Катара предостерег Трампа о последствиях решения по Иерусалиму

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что решение Трампа о переводе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и его признание столицей Израиля негативно отразится на безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, сообщил в среду катарский телеканал "Аль-Джазира".

Президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

По информации телеканала, эмир Катара также в разговоре с Трампом предостерег американского президента об "опасных последствиях" этого шага.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Инициативы Трампа, который решил сдержать свое предвыборное обещание, идут вразрез с устоявшимися подходами международного сообщества в целом и США в частности к статусу Иерусалима.

Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывали документ, откладывающий исполнение этого решения.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.

РИА Новости