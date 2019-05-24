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EMIN презентовал новый летний сингл «Нежная» - ВИДЕО

Сегодня в 15:08 ~ 1 минута на чтение 153
EMIN презентовал новый летний сингл «Нежная» - ВИДЕО

Сегодня, 24 мая, певец и музыкант EMIN выпустил абсолютно новый для своего репертуара трек под названием «Нежная».

Трек по праву может стать одним из самых танцевальных и любимых у слушателей в предстоящем летнем сезоне - романтическая история от и до наполнена пронзительными эмоциями. Горячие и ритмичные мотивы ассоциируются с летом, жарой, яркими красками и переносят слушателей в теплые страны, где градус эмоций всегда зашкаливает.

«Нежная» - молодежная, танцевальная, легкая песня, которая задает определенную тенденцию, а также очень органично продолжает лейтмотив творчества артиста. С другой стороны, она показывает нам иного EMIN`a, которого поклонники так давно хотели увидеть.

Авторами новой зажигательной композиции выступили Владимир Чиняев (Chinkong), Александр Лев Коновалов, Полина Гудиева (Polina) и Александр Жвакин (Loc Dog). Концертная премьера песни состоится 14 июня на сольном выступлении EMIN`a на открытой сцене в Shore House, которое проходит в рамках летнего проекта #letolife2019 – также песня «Нежная» войдет в новый трек-лист тура Good Love 2019.

В.Ф., Э.Т.

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