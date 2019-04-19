EMIN презентовал клип на песню «Wicked Game» с Дианой Пожарской в главной роли - ФОТО - ВИДЕО

18 апреля на своем сольном концерте в московском ресторане Backstage EMIN представил клип на одну из самых красивых песен о любви «Wicked Game» Криса Айзека, главную роль в котором сыграла актриса Диана Пожарская.

Впервые cover на эту легендарную песню EMIN презентовал на своем концерте в конце 2018 года - Wicked Game была так тепло принята публикой, что теперь песня входит не только в последний англоязычный альбом артиста «Good Love», но и в основной трек-лист его сольных концертов.

«Это одна из самых красивых песен о любви. Впервые я ее услышал еще подростком, она запала мне в душу. Я очень давно хотел ее исполнять, но время пришло сейчас. Теперь эту песню я пою на своих концертах. Она правда особенная: простая, но в то же время такая стильная и красивая, что хотелось видео сделать именно таким же. Надеюсь, у нас это получилось», – рассказывает EMIN.

Съемки видео проходили в «Крокус Сити Молл», который, по мнению исполнителя, очень хорошо олицетворяет эту песню и ее настроение. Клип, как и в оригинале снятый в черно-белых тонах, интригует зрителя с первых кадров. Романтичная и стильная любовная история, которую «рассказывает» EMIN, развивается в красивых архитектурных интерьерах шопинг-молла.

«Я принял решение сделать эту песню саундтреком к будущей рекламной кампании «Крокус Сити Молл», для которого мы всегда придумываем креативные истории и продумываем все имиджевые детали. Здесь получилось идеальным все: музыка, текст, история и главные герои, которые ее раскрывают. Шопинг как искусство – идея, которой мы придерживаемся и доносим до наших зрителей и покупателей», – отмечает EMIN.

Режиссером этого fashion-видео стал Лев Ефимов. Главную героиню играет актриса Диана Пожарская, звезда российских сериалов, а также лицо рекламной кампании аромата Gabriele Chanel. Диана сыграла главную роль в одном из последних клипов EMIN’а на песню «Невероятная», а также исполнила главную роль в фильме «ЖАРА», который выйдет в прокат 5 сентября 2019 года.

Партнером Дианы по Wicked Game стал актер Кирилл Ковбас.

«Мы провели настоящую ночь в музее. Это же не просто торговый центр, это произведение искусства, все в нем завораживает, а бутики кажутся маленькими роскошными домами. Ночью, конечно, особенная атмосфера», - рассказывают герои, признающиеся, что тоже очень любят эту песню.

Стоит отметить, что видео EMIN’а на песню Wicked Game станет уже третьим проектом за тринадцать лет его музыкального творчества, снятым для «Крокус Сити Молл». Первые два видео были сделаны на его англоязычные и очень популярные треки «Still» и «Wonder».

В.Ф, Г.Р.