EMIN назван лучшим певцом России – ФОТО

На Шестой Реальной Премии Russian MusicBox2018 народный артист Азербайджана EMIN получил награду в номинации «Лучший певец».

«На премии Music Box я был удостоен награды «Лучший певец». Огромное спасибо каждому, кто проголосовал за меня в этой номинации. Получить такое звание - большая честь для артиста и отличный стимул ещё больше радовать вас, друзья», - делится EMIN своими эмоциями с поклонниками в социальной сети Instagram.

EMIN на Шестой Реальной Премии Russian MusicBox2018

EMIN и ведущая канала Russian MusicBox Анастасия Конева

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @eminofficial