EMIN назван лучшим певцом России – ФОТО

На Шестой Реальной Премии Russian MusicBox2018 народный артист Азербайджана EMIN получил награду в номинации «Лучший певец».
«На премии Music Box я был удостоен награды «Лучший певец». Огромное спасибо каждому, кто проголосовал за меня в этой номинации. Получить такое звание - большая честь для артиста и отличный стимул ещё больше радовать вас, друзья», - делится EMIN своими эмоциями с поклонниками в социальной сети Instagram.
EMIN на Шестой Реальной Премии Russian MusicBox2018
EMIN и ведущая канала Russian MusicBox Анастасия Конева
Ф.В, Г.Р.
Фото: Instagram by @eminofficial