EMIN исполнил русские народные песни под мелодии хитов Элвиса Пресли в шоу «Вечерний Ургант» - ВИДЕО

7 декабря популярный автор и исполнитель EMIN во второй раз стал гостем шоу «Вечерний Ургант», выходящего в эфир на Первом российском канале.

В ходе программы EMIN рассказал Ивану Урганту о своей творческой деятельности, предстоящем концерте в Москве, жизни в Америке и съемках Дональда Трампа в его клипе «In another life».

Говоря об артистах, с кем бы он хотел спеть дуэтом, EMIN назвал три имени – Элвис Пресли, Адриано Челентано и Шаде, после чего И.Ургант предложил исполнителю принять участие в рубрике «Русский народный Элвис», суть которой сводится к тому, что русские народные песни исполняются под мелодии мегахитов легендарного американского певца.

Помимо EMIN’а, примерившего образ Элвиса Пресли, в данной рубрике приняли участие Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев – что получилось в итоге, смотрите в нижеприведенных видео.

Ф.В, Г.Р.