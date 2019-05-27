EMIN: «Дети – наше все, берегите их!» - ФОТО

Народный артист Азербайджана EMIN опубликовал в социальной сети Instagram снимок с четырьмя детьми, вызвавший восторг его подписчиков.

31 декабря 2018 года EMIN вновь стал отцом – у исполнителя родилась дочь, которую он назвал Афиной как греческую богиню мудрости. А в браке EMIN’а с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой родились близнецы Али и Микаил, также народный артист воспитывает как родную дочь Л.Алиевой Амину.

Четверо детей народного артиста можно увидеть на нижеприведенном снимке, который EMIN сопроводил следующим комментарием: «Самое большое счастье – собрать всех своих детей в одной комнате. Дети – наше все, берегите их!».

«Супер Папа!» - пишет в комментарии к снимку «Мисс Вселенная 2002» Оксана Федорова, а поклонники отмечают, что именно это называется счастьем, желая детям всего самого наилучшего.

Читайте по теме:

Певец Эмин Агаларов снова стал отцом - ФОТО

Супруга EMIN-а поблагодарила его за заботу и любовь – ФОТО

EMIN впервые показал новорожденную дочь – ФОТО

Стало известно, как EMIN назвал новорожденную дочь – ФОТО

EMIN показал в Instagram четырехмесячную дочь Афину - ФОТО

В.Ф, Г.Р.

Фото: Instagram by @eminofficial