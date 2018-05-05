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Элис Монолова проиграла финал, Гаджи Алиев и Эдишерашвили поборются за золото - ВИДЕО

Сегодня в 11:45 ~ 1 минута на чтение 186
Элис Монолова проиграла финал, Гаджи Алиев и Эдишерашвили поборются за золото - ВИДЕО

На чемпионате Европы по борьбе в Каспийске завершились соревнования по женской борьбе. Как сообщает 1news.az, в очередной день соревнований Азербайджан завоевал две медали.

Элис Монолова (65 кг) проиграла в финале Петре Олли из Финляндии (1:3), и стала обладательницей серебряной медали.

В свою очередь Алена Колесник (57 кг) завоевала бронзовую награду. Для победы над представительницей Беларуси Алене понадобилось 36 секунд.

После завоевания медали, Алена Колесник отметила, что рассчитывала на выход в финал.

Сегодня за медали поборются пять азербайджанских «вольников». Георги Эдишерашвили (57 кг) в финале будет бороться против россиянина Заура Угуева, а 3-кратного чемпиона мира Гаджи Алиева в новой для себя весовой категории (65 кг) ждет тяжелое испытание в лице Ильяса Бекбулатова.

Муртузали Муслимов (70 кг), Джабраил Гасанов (79 кг) и Нурмагомед Гаджиев (97 кг) будут бороться за бронзу, хотя все троя могли проходить в финал. Особенно это касается Нурмагомеда Гаджиева, который в буквальном смысле отдал полуфинал. После первого раунда он вел 7:0, но во втором у него просто закончились силы, и Александр Хуштюн из Беларуси, сравнял счет и вышел в финал. По уровню мастерства Гаджиев явно сильнее оппонента, но в плане «физики» оказался не готов.

Теймур Максутов

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