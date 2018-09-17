Eleven Project сдержал свое слово, открыв новый уникальный ресторан - ФОТО - ВИДЕО

21 июня этого года одно из самых посещаемых и популярных заведений нашего города, успешный проект Eleven Project-a - Eleven Restaurant&Lounge - закрыл двери для своих гостей, обещав вернуться с новыми силами и сюрпризами.

Но два месяца спустя жителей города и всех любителей этого заведения обрадовала новость об открытии еще одного уникального и нового ресторана национальной кухни - NuR by Eleven. Проект был задуман как ресторан, в котором можно поужинать в лучших азербайджанских традициях и насладиться живым выступлением популярных исполнителей.

Они сдержали свое слово! И вот, 29 августа состоялось грандиозное открытие NuR by Eleven, расположенного по адресу пр. Тбилиси, 35, на 6-м этаже бизнес-центра ASK Plaza.

В этот вечер на сцене порадовали гостей невероятно веселые, зажигательные и как всегда яркие Азад Шабанов, JIVA, Диляра Кязымова, Теймур Сулейманбейли и в продолжении DJ ED, DJ Bikoo, DJ Tim.

Стоит отметить, что в создание и оформление этого заведения вложено много сил и любви команды Eleven Project, которой руководит Джамиль Гусейнов, что сыграло немаловажную роль в формировании душевной атмосферы, ощутимой с первых секунд пребывания в NuR by Eleven.

Хотим добавить, что персонал, с которым подружились многие из вас, те самые веселые и улыбчивые ребята - все продолжают свою деятельность, обещают порадовать и удивить новыми проектами.

За всё это стоит отдельно поздравить позитивного, креативного и полного новых идей Джамиля Гусейнова и всю его команду, пожелать им успехов и процветания во всех начинаниях.

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