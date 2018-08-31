Эльмире Ахундовой вручены удостоверение и нагрудный знак Народного писателя Азербайджана - ФОТО

Сегодня депутату Милли Меджлиса, заслуженному журналисту Азербайджана, известному публицисту Эльмире Ахундовой вручены удостоверение и нагрудный знак Народного писателя Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о присвоении Эльмире Гусейн гызы Ахундовой почетного звания «Народный писатель» за большие заслуги в развитии азербайджанской литературы 25 мая 2018 года.

«Сегодня меня принял, поздравил и от имени главы государства вручил удостоверение номер 1-1 и нагрудный знак Народного писателя Азербайджана руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Рамиз Мехтиев», - сказала 1news.az Эльмира Ахундова.

«Я выразила благодарность господину Президенту, Рамизу Энверовичу, отметила, что более 30-ти лет работаю в сфере публицистики, и все мое творчество посвящено идеям защиты нашей государственности, тем идеям, которые завещал нам общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Эта награда вдохновляет меня на новые дела, на новые творческие подвиги. Я обещала, что была, есть и впредь буду в первых рядах творческих идей, сражающихся за идеи нашей государственной независимости.

Рамиз Энверович пожелал мне больших творческих успехов, и вручил удостоверение номер 1-1, подписанное господином Президентом, и нагрудный знак Народного писателя Азербайджана», - подчеркнула Эльмира Ахундова.

Редакция информационного агентства 1news.az искренне поздравляет Эльмиру ханум с присвоенным ей почетным званием, желает крепкого здоровья и новых творческих свершений.

Ф.Багирова