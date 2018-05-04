Эльмира Ахундова: «До сих пор имеет место проблема отправки на мобильные телефоны раздражающих рекламных сообщений»

В ходе предыдущих сессий в законы были внесены важные поправки касательно социальных реклам.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявила депутат Эльмира Ахундова.

По ее словам, в соответствии с изменениями, для трансляции на телеканале социальных роликов необходимо выделить минимум 20 минут в месяц и обеспечить их показ в благоприятное эфирное время.

«То есть, мы даже поставили этот вопрос в качестве приоритетной задачи перед телеканалами. Но, как видно, телеканалы не соблюдает это. И в целом проблема социальной рекламы остается важной проблемой в эфирном времени», - сказала она.

Депутат отметила, что до сих пор имеет место проблема отправки на мобильные телефоны без согласия граждан раздражающих рекламных сообщений, несмотря на то, что это уже запрещено законом.

«Вот почему я хочу обратить внимание на механизмы контроля за исполнением законов. Мы разрабатываем очень хорошие законы, но они применяются очень слабо. Поэтому необходимо потребовать у соответствующих органов усилить механизмы контроля за их исполнением», - сказал она.

Эльшан Рустамов, Г.Р.