Эльмар Мамедъяров встретился с членами Палаты представителей парламента США

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с членами Палаты представителей парламента США, находящимися с визитом в Азербайджане.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение текущим состоянием азербайджано-американских отношений и обсуждено дальнейшее углубление сотрудничества на двусторонней платформе.

Э.Мамедъяров проинформировал гостей о приоритетах внешней политики страны, проектах, реализованных и находящихся на повестке дня благодаря инициативе и участию Азербайджана, о направлениях развития ненефтяного сектора.

Коснувшись темы армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, являющегося главной угрозой стабильности и безопасности в регионе, глава МИД Азербайджана подчеркнул недопустимость попыток изменения международно признанных границ, неизбежность немедленного, полного и безоговорочного вывода Арменией своих вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют соответствующие резолюции СБ ООН.

Э.Мамедъяров также отметил, что данный конфликт может быть урегулирован только лишь в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В свою очередь руководитель делегации Роберт Гудлат отметил, что США придает особое значение отношениям с Азербайджаном, и добавил, что успехи, достигнутые в различных сферах сотрудничества, сулят новые перспективы.

На встрече также были обсуждены вопросы международной и региональной повестки.

Р.Д., И.А.