Эльмар Мамедъяров: Развивая бизнес в Карабахе, Армения привлекает к оккупации и другие страны

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров возглавляет делегацию нашей страны на мероприятиях первой недели 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Накануне министр принял участие в неофициальной встрече Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В своем выступлении Эльмар Мамедъяров затронул несколько тем, среди которых региональная безопасность и энергетическое сотрудничество.

Основной угрозой региональному миру и безопасности министр назвал факт продолжающейся оккупации Арменией азербайджанских территорий.

«Ставя под удар региональную безопасность и стабильность, препятствуя полномасштабному региональному сотрудничеству, Армения продолжает оккупацию 20% международно признанной территории Азербайджана», - цитирует Мамедъярова пресс-служба МИД АР.

«Усиливая свою агрессорскую политику, Армения пытается развивать на оккупированных азербайджанских территориях бизнес и торговлю, привлекая инвестиции, тем самым она пытается привлечь к незаконной оккупации и другие страны», - сказал он.

Министр подчеркнул, что вкладом в обеспечение мира и безопасности на Южном Кавказе, в первую очередь, послужит вывод вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских земель и гарантии возвращения азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев в родные края.

Касаясь темы энергетического сотрудничества, Эльмар Мамедъяров заявил, что оно представляет собой основу регионального сотрудничества. Он подчеркнул значимость таких проектов, как Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, в укреплении сотрудничества.

«В настоящее время мы работаем над проектом «Южный газовый коридор», компонентами которого являются проекты Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) трубопроводов. До 2020 года мы планируем поставить азербайджанский газ с месторождения «Шахдениз» на европейский рынок», - сказал министр.

«Реализация этих энергопроектов способствует диверсификации энергопоставок, а также повысит энергообеспечение и увеличит транспортировку в регионе и за его пределами», - добавил он.

В рамках «Южного газового коридора» планируется транспортировать в Европу порядка 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию. Этот проект является одним из приоритетных для Евросоюза из тех, которые внесут вклад в диверсификацию источников поставок энергии.

Елена Остапенко, Э.Т.