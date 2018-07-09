Эльмар Мамедъяров: «Присутствие ВС Армении на оккупированных территориях остается первостепенной угрозой для регионального мира»

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с генеральным секретарем ОБСЕ.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД АР, приветствуя генсека ОБСЕ Томаса Гремингера и членов сопровождающей его делегации, министр подчеркнул большое значение, которое Азербайджан придает сотрудничеству с ОБСЕ как с региональной организацией.

Отметив основополагающий принцип неделимости безопасности в рамках ОБСЕ, Эльмар Мамедъяров заявил о важности того, чтобы все государства-члены организации были привержены своим обязательствам по Хельсинкскому Заключительному акту.

В этой связи министр подчеркнул, что Республика Армения, грубо нарушив взятые на себя в качестве государства - члена ОБСЕ обязательства, вытекающие из Хельсинкского Заключительного акта, путем применения силы продолжает оккупацию территорий Азербайджана - Нагорного Карабаха и прилегающих к нему административных районов.

Министр указав, что ОБСЕ с момента своего учреждения была вовлечена в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, заявил о необходимости интенсификации усилий по изменению статус-кво, основанного на оккупации, и по выводу ВС Армении с захваченных ею территорий Азербайджана.

Эльмар Мамедъяров добавил, что незаконное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана остается первостепенной угрозой для регионального мира и безопасности.

Напомнив, что мандат сопредседателей Минской группы ОБСЕ был сформирован на базе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Хельсинкского Заключительного акта, министр подчеркнул, что Азербайджан готов к субстантивным и интенсивным переговорам по достижению прогресса в урегулировании конфликта и обеспечению прочного и справедливого мира в регионе.

Министр также предоставил информацию о проделанной Азербайджаном работе по налаживанию экономического сотрудничества и каналов коммуникации, а также по обеспечению возможностей мультимодальной транспортной инфраструктуры, охватывающей регион и более широкое пространство ОБСЕ. В этой связи он отметил маршруты транспортировки грузов по коридорам Восток-Запад, Север-Юг, Юг-Запад и уже запущенную в эксплуатацию железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс.

Министр добавил, что подобные проекты, реализованные при участии и по инициативе Азербайджана, способствуют экономическому развитию и процветанию на пространстве ОБСЕ, а также укреплению регионального мира и безопасности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о потенциале использования ОБСЕ в качестве платформы для продвижения и экспертной поддержки вышеупомянутых проектов и прочих инициатив, представляющих интерес с точки зрения поощрения экономического сотрудничества

Была также отмечена роль парламентской дипломатии в развитии связей, в этой связи высоко оценено сотрудничество с Парламентской Ассамблеей ОБСЕ.

На встрече также были рассмотрены программы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ.

Эльшан Рустамов, Э.Т.