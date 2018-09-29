Эльмар Мамедъяров обсудил карабахский конфликт с Антонио Гуттерешем

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров накануне встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем.

Как сообщили 1news.az в МИД АР, в ходе встречи А.Гутерреш высоко оценил эффективную деятельность, осуществляемую под руководством главы республики в стране во всех направлениях. Он особо выделил исполнение на национальном уровне Целей устойчивого развития, а также поддержку и вклад в поощрение межкультурного диалога.

В свою очередь Э.Мамедъяров выразил генсеку признательность за искренний прием и пригласил принять участие в саммите Движения неприсоединения 14-15 июня в следующем году в Баку.

Министр также коснулся армяно-азербайджанского конфликта, проинформировал генсека ООН о текущей ситуации в переговорах по урегулированию конфликта и проведенной недавно при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ встрече с главой МИД Армении.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что, согласно итогам встречи, как было отмечено и в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ, необходимо интенсифицировать субстантивные переговоры.

Генеральный секретарь Объединенных Наций выразил поддержку деятельности МГ ОБСЕ по карабахскому урегулированию и выразил готовность структур ООН и самолично внести вклад в развитие мирного процесса.

Также на встрече стороны провели широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и другим темам повестки организации.

Талыб Бархудаев, И.А.