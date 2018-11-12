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Эльмар Мамедъяров: На встрече в Москве были приняты определенные решения

Сегодня в 09:37 ~ 2 минуты на чтение 1050
Эльмар Мамедъяров: На встрече в Москве были приняты определенные решения

В ходе московской встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России с сопредседателями Минской группы ОБСЕ было обсуждено несколько предложений и приняты определенные решения.

Как передает российское бюро Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"В целом, были проведены очень широкие субстантивные переговоры. Вначале состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России. Были в конкретной форме обсуждены вопросы, которые до сих пор препятствовали продвижению переговоров. Не могу говорить о полном продвижении. Однако мы смогли более подробно и более глубоко понять те моменты, которые вызывали у нас проблемы с армянской стороной", - сказал Мамедъяров.

В целом, обсуждения велись вокруг плана, предложенного Россией в 2016 году, добавил министр.

"Конечно, одной встречей всех вопросов не решить. Достижением данной встречи стало то, что мы поняли какие имеются проблемы, какие проблемы необходимо решать. Например, Армения выдвигает вопросы, связанные со статусом и безопасностью. Мы же, в первую очередь, делаем акцент на выводе армянских войск с оккупированных территорий и возвращением вынужденных переселенцев на родные земли. Обсуждения были проведены вокруг этих четырех вопросов и было принято решение продолжать переговоры", - отметил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что в ходе встречи были озвучены некоторые предложения. "Они выдвигались как Россией и другими странами-сопредседателями, так и Азербайджаном и Арменией. "В этом направлении мы продолжим работу", - сказал Мамедъяров 

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