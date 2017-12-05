Эльмар Мамедъяров: Конвенция по статусу Каспия послужит укреплению безопасности в регионе

Конвенция по правовому статусу Каспийского моря станет прочной основой будущей архитектуры взаимоотношений на Каспии и создаст условия для укрепления стабильности и безопасности в этом регионе.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел республики Эльмар Мамедъяров, выступая на встрече глав МИД прикаспийских стран в Москве.

Министр подчеркнул важность приложения максимальных усилий для достижения консенсуса по остающимся открытыми вопросам до предстоящего в Казахстане 5-го саммита глав прикаспийских государств. По его словам, консенсус может быть достигнут с учетом всеми признанной мировой практики и международных норм морского права.

Э.Мамедъяров сказал, что усилия должны служить закреплению проведенной в предшествовавшие годы работы и создать всестороннюю правовую базу для взаимодействия прибрежных стран на Каспии.

Министр заявил, что борьба с терроризмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков, торговлей людьми, вызовами региональной и международной стабильности и безопасности требует объединения усилий всех прикаспийских стран. Он отметил важность продолжения усилий по сохранению Каспия как пространства мира, благополучия, стабильности и безопасности с целью создания условий для развития бизнеса и туризма, расширения торгово-экономических и культурных связей.

Министр отметил, что вопросы укрепления международного сотрудничества, улучшения инвестиционной среды по добыче и транспортировке на мировые рынки энергоресурсов, создания надежных и безопасных коммуникаций, привлечения высокорентабельных и экологически чистых технологий продолжают оставаться приоритетными для прибрежных стран.

Он подчеркнул, что меры доверия должны состоять из обеспечения равных условий безопасности для всех прикаспийских стран. Укрепление стабильности на Каспии должно основываться на учете интересов всех сторон без нанесения вреда безопасности друг друга и при уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости всех прибрежных государств.

Ялчин Алиев, Г.Р.