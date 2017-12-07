Эльмар Мамедъяров: Баку поддерживает контакты между армянской и азербайджанской общинами Нагорного Карабаха

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках Совета глав МИД ОБСЕ встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, на встрече было обсуждено текущее состояние отношений между страной и ЕС.

Э.Мамедъяров проинформировал спецпредставителя о своих встречах с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и армянским коллегой, подчеркнул, что карабахский конфликт должен быть решен в соответствии с требованиями резолюций Совета Безопасности ООН и Хельсинкским заключительным актом в рамках территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана. Он подчеркнул недопустимость изменения границ с применением силы.

Министр привлек внимание к важности развития диалога между армянской и азербайджанской общинами Нагорного Карабаха в процессе решения конфликта и заявил, что Азербайджан поддерживает подобные контакты.

Ялчин Алиев, Э.Т.