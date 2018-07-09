Эльмар Мамедъяров: Азербайджанская дипломатия находится на страже национальных интересов и нашей государственности

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров дал интервью по случаю 9 июля – дня профессионального праздника работников органов дипломатической службы.

Представляем это интервью.

- Господин министр, в этом году отмечается 100-летний юбилей создания Азербайджанской Демократической Республики. Современная Азербайджанская Республика считается преемницей Азербайджанской Демократической Республики. Как по-Вашему, беря за основу какие моменты можно считать внешнюю политику современного Азербайджана преемницей внешней политики периода АДР?

- Как известно, глава государства объявил 2018 год «Годом Азербайджанской Демократической Республики». Это решение является высокой оценкой истории нашего народа, традиций государственности.

Наш народ обладает богатой историей государственности, однако то, что на различных этапах истории страна подвергалась оккупации, не позволяло Азербайджану заниматься внешнеполитической деятельностью, являющейся одним из важных атрибутов независимости. С образованием Азербайджанской Демократической Республики было учреждено Министерство иностранных дел, стала проводиться активная дипломатическая работа с международной общественностью, что заложило основу внешнеполитической деятельности в нашей стране.

Неслучайно Президент Ильхам Алиев, исходя из того, что 9 июля 1919 года была принята временная инструкция о Секретариате Министерства иностранных дел Азербайджанской Демократической Республики, подписал 24 августа 2007 года Распоряжение о том, чтобы отмечать 9 июля как день профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.

В 1919 году, когда азербайджанская дипломатия делала первые шаги, в Баку функционировали дипломатические представительства 16 иностранных государств, в том числе США, Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Швейцарии, Бельгии, Ирана, Польши и Украины. До апреля 1920 года действовали дипломатические представительства и генеральные консульства Азербайджана в Грузии, Армении, Иране, Турции, Украине и других местах. На Парижской мирной конференции было достигнуто единогласное признание де-факто независимости Азербайджана, и азербайджанская миссия получила приглашение в Верховный совет Парижской мирной конференции.

Обратившись к периоду Азербайджанской Демократической Республики, мы видим, что преемственность проявляется и с точки зрения целей и задач внешней политики. Как закреплено в Декларации о независимости, в качестве одного из приоритетных направлений внешней политики Азербайджанской Демократической Республики было определено налаживание дружественных отношений со всеми нациями, в особенности, соседними народами и государствами. Сегодня Азербайджанская Республика также определила в качестве одной из основополагающих целей своей внешней политики развитие дружественных отношений с соседними государствами и мировым сообществом в целом на двусторонней и многосторонней основе, укрепление мира, стабильности и безопасности в регионе и на планете.

Однако следует с сожалением отметить и то, что опасность и угрозы, с которыми столкнулась Азербайджанская Демократическая Республика, в том числе территориальные притязания со стороны Армении и развязывание войны против Азербайджана, сложные геополитические катаклизмы и нефтяной фактор, встретились и на пути Азербайджанской Республики, восстановившей независимость в 1991 году. История словно повторялась в сходстве геополитических угроз.

Поэтому как с точки зрения институциональной базы в качестве опоры, так и целей и задач внешней политики во внешнеполитической деятельности современной Азербайджанской Республики и АДР можно отчетливо увидеть преемственность и последовательность.

- Как бы Вы классифицировали сегодня основополагающие принципы внешней политики Азербайджана и предстоящие приоритетные задачи и поручения?

- Великий лидер Гейдар Алиев, учитывая такие факторы, как исторический опыт и геополитические сложности региона, в котором расположена наша страна, определил многовекторную и сбалансированную внешнеполитическую стратегию Азербайджана. Сегодня Президент Ильхам Алиев успешно продолжает многовекторную и динамичную внешнюю политику, основанную на национальных интересах Азербайджана, в соответствии с новым этапом развития страны, вызовами и велением времени определяет и осуществляет новые стратегические цели.

Внешняя политика является продолжением внутренней политики. Наша уверенность и расчет исключительно на себя во внутренней политике обеспечивают независимость и гибкость внешней политики. Выражаясь научно-теоретическим языком, «прагматичный реализм» является, возможно, самым правильным определением внешней политики Азербайджана.

Внешняя политика Азербайджанской Республики служит таким целям, как предотвращение опасности и угроз нашей стране извне, ликвидация последствий военной агрессии и оккупации Армении против Азербайджана, пресечение незаконных действий на наших захваченных территориях, восстановление территориальной целостности и суверенитета в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана, развитие добрососедских связей с соседними государствами, дальнейшее укрепление международного авторитета и позиции нашей страны, создание вокруг Азербайджана основанной на доброй воле среды регионального сотрудничества, поощрение безопасности, стабильности и сотрудничества в регионе.

Наряду с этим, перед нашей дипломатией стоят такие задачи, как развитие взаимовыгодных двусторонних дружественных и партнерских связей с государствами мира, осуществление стратегии энергетической, транспортной и экономической дипломатии, привлечение в нашу страну инвесторов и туристов из-за рубежа, поощрение дружбы и сотрудничества в бассейне Каспийского моря, координация международного сотрудничества государственных структур, активное взаимодействие с международными организациями, обеспечение верховенства международного права в межгосударственных отношениях, вклад в международный мир и безопасность, борьбу с терроризмом.

Особое значение в своей внешней политике Азербайджан также придает таким вопросам, как мультикультурализм, развитие межкультурного и межрелигиозного диалога, продолжение курса гуманитарной и культурной дипломатии, защита прав граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах и оказание консульской поддержки, развитие связей с азербайджанцами мира и диаспорской деятельности.

Следует также учесть, что свою внешнюю политику Азербайджан осуществляет не на гладкой международной плоскости. Азербайджан вынужден проводить ее в условиях обострения противоречий и роста напряженности в международных отношениях, деятельности, сопровождаемой грубым нарушением норм и принципов международного права, продолжающейся военной агрессии со стороны Армении, нарастания попыток вмешательства во внутренние дела государств, геополитических трудностей нашего региона, провокационных деяний Армении и армянских лоббистских кругов на международном информационном пространстве против Азербайджана.

Несмотря на все это, за минувшие годы наша внешняя политика добилась основательных успехов по каждому отмеченному направлению, которое является отдельной темой обсуждения.

- Расскажите, пожалуйста, об успехах азербайджанской дипломатии, развитии связей нашей страны с государствами мира, международными и региональными организациями.

Основная суть и философия дипломатии заключаются в создании атмосферы доброжелательности вокруг страны, увеличении числа друзей и партнеров, достижении решения проблемных вопросов путем переговоров. Государства лишены возможности выбора соседей и изменения географического месторасположения. Но геополитические стереотипы и реалии изменить можно. С уверенностью можно сказать, что, за исключением Армении, Азербайджан вместе с другими странами-партнерами смог добиться создания на Южном Кавказе и в широком смысле – Каспийском бассейне новой геополитической реальности, основанной на взаимовыгодном сотрудничестве, доверии и дружбе. В итоге вокруг нашей страны сформировалась атмосфера доброжелательности. Азербайджан добился этого благодаря взаимовыгодному сотрудничеству, прозрачной, независимой и прогнозируемой внешней политике.

Формат трехстороннего сотрудничества, как гибкую и уникальную форму регионального сотрудничества, вероятно, можно было бы назвать новшеством в истории дипломатии. Создание механизмов сотрудничества в форматах Азербайджан-Турция-Иран, Азербайджан-Иран-Россия, Азербайджан-Турция-Туркменистан, Азербайджан-Грузия-Турция, Азербайджан-Турция-Пакистан и, наконец, Азербайджан-Грузия-Иран-Турция, дополняя успешное двустороннее партнерство Азербайджана с соседними государствами, придает импульс развитию данного партнерства на трехсторонней основе и вступлению его в качественно новый этап.

Образно говоря, Азербайджан, не имеющий выхода к морям, посредством исторического Шелкового пути совместно с дружественными и партнерскими странами выступает с проектами, соединяющими Тихий и Индийский океаны с Атлантическим океаном. Если учесть, что объем торговли только между Китаем и Европейским Союзом составляет 500 миллиардов евро, то становится очевидной необходимость диверсификации надежных торговых маршрутов, которые не конфликтуют или конкурируют друг с другом, а дополняют друг друга. Азербайджан, используя свое благоприятное географическое положение, стремится добиться этого путем создания эффективных и мультимодальных транспортных коридоров по направлениям Восток-Запад, Север-Юг и Юг-Запад. Эти проекты вносят вклад в устойчивый экономический рост и процветание путем внутрирегионального и трансрегионального инфраструктурного согласования.

Начавшие уже функционировать Южный газовый коридор и проект TANAP, а также еще один сегмент Южного газового коридора – проект ТАР формируют новое пространство сотрудничества в бассейне Каспийского, Черного, Средиземного и Адриатического морей, вносят вклад в энергетическую безопасность, между Азербайджаном и странами, расположенными вдоль этого коридора, налаживается долгосрочное тесное сотрудничество.

Совместными усилиями прикаспийских государств на Каспийском море создана атмосфера дружбы и сотрудничества. Во время состоявшегося 4-5 декабря 2017 года в Москве совещания министров иностранных дел прикаспийских государств были проведены обсуждения по проекту Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, а также нынешнем состоянии проектов отраслевых документов, предусматривающих сотрудничество на Каспийском море в различных областях, проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, можно сказать, согласован между сторонами.

В 2017 году было отмечено 25-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и почти 70 странами. За минувшие годы география нашего дипломатического представительства расширилась. Функционируют 70 посольств и дипломатических офисов Азербайджана, 5 представительств при международных организациях, 9 генеральных консульств и 14 почетных консульств. В Азербайджане аккредитованы посольства 65 стран, представительства 20 международных организаций и 12 почетных консульств. Последними в Азербайджане открылись посольства Португалии, Венесуэлы, Перу и Коста-Рики. Кроме того, в нашей стране функционируют 4 генеральных консульства.

Расширяется договорно-правовая база наших двусторонних связей со странами мира и международными институтами, в течение года было подписано около 100 двусторонних и многосторонних документов, охватывающих различные сферы.

В 2019-2022 годах Азербайджанская Республика будет председательствовать в Движении неприсоединения, где представлены 120 государств, а в 2019 году примет 18-й Саммит. 3-6 апреля 2018 года в Баку состоялась министерская конференция Движения неприсоединения, цель которой заключалась в подготовке к председательству и Саммиту. Была принята Итоговая бакинская декларация, в которой отражены глобальные и региональные вопросы. Достижение 120 государствами, представляющими различные регионы и континенты, общего знаменателя, и оформление этого в виде итоговой декларации свидетельствуют о зрелости азербайджанской дипломатии и ее способности находить пути решения сложных международных вопросов.

Азербайджан избран в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО на 2018-2022 годы. Вновь став государством-членом комитета, Азербайджан получил возможность вносить вклад в охрану нематериального наследия в мире и делиться своим богатым опытом, осуществлять совместную деятельность в духе сотрудничества с государствами-участниками, оказывать активную поддержку осуществлению целей, вытекающих из Конвенции по охране нематериального культурного наследия.

Со второй половины 2018 года Азербайджан будет председательствовать в Организации Черноморского экономического сотрудничества. В период председательства приоритетом Азербайджана будет развитие транспортных узлов в регионе ОЧЭС. Наряду с этим, в период председательства Азербайджан также будет придавать особое значение развитию отраслевого сотрудничества в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, связь (connectivity). В конце 2018 года Азербайджан будет принимать 39-е заседание Совета министров иностранных дел ОЧЭС.

Азербайджан, как член Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС) на 2017-2019 годы, продолжает деятельность в целях международного развития.

В этом году по инициативе Азербайджана на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН были приняты периодическая резолюция против взятия в плен женщин и девушек в условиях конфликта, а также резолюция под названием «Обеспечение прав человека и целей устойчивого развития посредством эффективных общественных услуг» в рамках 37-й сессии Совета по правам человека ООН. Кроме того, в этом году на Генеральной Ассамблее ООН по инициативе Азербайджана планируется выдвинуть периодическую резолюцию, именуемую «Пропавшие без вести лица».

Азербайджан активно сотрудничает с региональными организациями – ОБСЕ, Советом Европы, ОИС, СНГ, Советом сотрудничества тюркоязычных государств, Организацией экономического сотрудничества, ГУАМ, ОЧЭС и другими. Азербайджан, обладающий статусом партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества, намерен поднять сотрудничество на еще более высокий уровень.

Азербайджан выполняет функцию председательства в важных международных организациях, избирается в другие ведущие комитеты, принимает престижные мероприятия, что является наглядным показателем растущего авторитета нашей страны на международном уровне, доверия государств мира к нашей стране.

- Было бы интересно узнать Ваше мнение о нынешнем состоянии и перспективах переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

- Договоренность, достигнутая в начале 2018 года, заключалась в том, чтобы продолжить на основе существующей повестки дня интенсивные переговоры после выборов, которые должны были пройти в Армении и Азербайджане. Как видно, в Армении разразился неизбежный политический кризис. Азербайджан постоянно заявлял, что политика, проводимая режимом Саргсяна, ведет Армению к пропасти. Внимательно и сдержанно наблюдая за политическими процессами в Армении, азербайджанская сторона заявила, что если пришедшие к власти в Армении новые силы будут проводить здравомысленную политику, то в урегулировании конфликта можно добиться подвижек. Если же и они пойдут по пути режима Саргсяна, то их ждет та же участь. Руководство Армении должно понять, что урегулирование конфликта может создать возможности регионального сотрудничества, в котором они нуждаются больше всех, и обеспечить устойчивый мир в регионе.

Позиция Азербайджана в переговорном процессе ясна, однозначна и категорична, она, в первую очередь, опирается на нормы и принципы международного права, резолюции Совета Безопасности ООН. Формат и повестка дня переговорного процесса, проводимого при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ясны. Дорожная карта процесса поэтапного урегулирования конфликта также хорошо известна всем. Для достижения подвижек в урегулировании конфликта, в первую очередь, необходимо устранить факт оккупации и, как того требуют резолюции Совета Безопасности ООН, - вывести армянские войска с оккупированных территорий Азербайджана.

11-го июля в Брюсселе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Выбор за Арменией. Предстоящая встреча покажет, готова ли, наконец, Армения сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта или нет.

- В последнее время по инициативе и при участии Азербайджана реализуются важные энергетические проекты, Баку, превратившийся в Женеву Кавказа, принимает престижные международные мероприятия. Какое влияние реализация данных проектов и мероприятий оказывает на повышение авторитета Азербайджана в мире, укрепление его позиций?

- В первую очередь, хотел бы отметить, что проведение в Азербайджане таких мероприятий является показателем растущего авторитета Азербайджана и доверия к нашей стране на международном уровне. Это также является результатом стабильности и безопасности в Азербайджане и обладания нашей страной современной инфраструктурой для проведения международных мероприятий. Азербайджан является местом проведения международных политических, экономических, гуманитарных, спортивных и других мероприятий. Баку выступает в роли дипломатической столицы региона и пространством диалога, где стороны, придерживающиеся различных взглядов, обсуждают вопросы международной повестки дня и стараются найти пути их решения.

На основании обращения сторон город Баку стал местом проведения встреч начальников генеральных штабов Вооруженных сил США и России, верховного главнокомандующего Военным комитетом НАТО и Союзными силами НАТО и начальником Генерального штаба России.

Здесь мне хотелось бы сделать отступление и напомнить интересный исторический факт. Великий лидер Гейдар Алиев, находившийся в начале 1980-х годов в руководстве Азербайджанской ССР, организовал на азербайджано-иранской границе встречу Ясира Арафата, выступавшего в роли посредника во время ирано-иракской войны, с руководством Ирана.

Сегодня Азербайджан, как одна из немногих стран, являющихся одновременно членом Организации исламского сотрудничества и Совета Европы, налаживая связи между этими двумя структурами и на основе этого - государствами-членами этих организаций, является автором инициативы под названием «Бакинский процесс». В этом году «Бакинскому процессу» исполняется 10 лет. Азербайджан, постоянно внося на основе богатого национального опыта непосредственный вклад в процесс межкультурного и межцивилизационного диалога, принимает такие мероприятия, как Бакинский гуманитарный форум, Форум по межкультурному диалогу.

Папа Римский Франциск, совершивший в сентябре 2016 года визит в Азербайджан, назвал его мостом между цивилизациями. Азербайджан считает такие элементы «мягкой силы» (soft power), как мультикультурализм, межцивилизационный диалог, важным компонентом обеспечения мира и безопасности, и впредь будет продолжать системную деятельность в этом направлении.

Азербайджан также вносит вклад в процесс обеспечения стабильности в дружественном Афганистане, представляющем важное значение с точки зрения международного мира и безопасности, борьбы с терроризмом. В декабре 2017 года Баку принимал заседание министров иностранных дел «Сердце Азии — Стамбульский процесс» по Афганистану. А в июне этого года наша столица по предложению Афганистана и Германии, являющихся сопредседателями Международной контактной группы по Афганистану, организовала заседание Международной контактной группы.

Азербайджан, столкнувшийся в первые годы независимости с серьезными политико-экономическими, социальными проблемами и проблемами безопасности, принимая такие мероприятия, одновременно делится моделью своего инклюзивного развития, опытом осуществления Целей развития тысячелетия и Целей устойчивого развития.

- Большинство сотрудников Министерства иностранных дел составляет молодежь. Что Вы можете сказать о работе, проводимой в последнее время в области повышения профессионализма молодых дипломатов?

- Сегодня наряду с тем, что большую часть коллектива Министерства иностранных дел составляет молодежь, среди них преобладают молодые женщины. Более 50 процентов работников центрального аппарата МИД составляют женщины. Наши дипломаты достойно служат в интересах страны в различных государствах с иной культурой, традициями, климатом и социальными отношениями.

В системе Министерства иностранных дел работают преданные государству и нации, идейные сотрудники, способные достойно выполнять указания и поручения главы государства в области внешней политики, осознающие тонкости современной дипломатии, специализирующиеся по регионам и странам, хорошо осведомленные о сложности многосторонней дипломатии и в международно-правовых вопросах, даже владеющие редкими языками.

В Министерстве иностранных дел и наших дипломатических представительствах активно используются возможности «цифровой дипломатии», ставшей новым термином. В этом контексте налаживаются контакты с иностранными аудиториями и доводится правда о нашей стране с использованием возможностей социальных сетей, а также Twitter-дипломатии.

Университет АДА, обладающий современной учебно-образовательной базой, постоянно организует с участием местных и зарубежных специалистов курсы и семинары для повышения профессиональной и языковой подготовки сотрудников МИД по различным областям. Азербайджанские дипломаты, пройдя конкурсы с высокой конкуренцией, благодаря своему профессионализму работают в секретариате ООН и ее специализированных организаций, ОЧЭС, ОИС, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и других международных организаций.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех сотрудников, работающих в системе МИД и наших дипломатических представительствах, с профессиональным праздником сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики. Глава государства проявляет большую заботу и внимание о Министерстве иностранных дел. Оправдывая доверие главы государства, наша дипломатия стоит на страже национальных интересов и государственности.

АЗЕРТАДЖ