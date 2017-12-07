Эльмар Мамедъяров: «Азербайджан оставляет за собой права, установленные VII главой Устава ООН»

7 декабря министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступил с заявлением на СМИД стран-членов ОБСЕ.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, напомнив о вчерашней встрече с главой МИД Армении, Э.Мамедъяров отметил, что они провели долгое обсуждение по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Такое оживление субстантивных, направленных на результат переговоров дает повод для осторожной надежды. Встреча президентов Азербайджана и Армении 16 октября 2016 года в Женеве была шагом в правильном направлении. Эта встреча доказала, что выдвижение предусловий для возобновления субстантивных переговоров обречено на провал. После встречи азербайджанская сторона вместе с сопредседателями сфокусировала внимание на субстантивных вопросах в целях нахождения путей, которые сблизят позиции Азербайджана и Армении в урегулировании конфликта.

Несмотря на это, продолжает вызывать серьезную обеспокоенность незаинтересованность определенных сил в регионе по осуществлению необходимых шагов, направленных на изменение неприемлемого и шаткого статус-кво. Продолжая изменять демографическую, культурную и физическую обстановку на оккупированных территориях Азербайджана, официальный Ереван демонстративно ведет целенаправленную политику по укреплению военной оккупации и созданию ситуации fait accompli (прим.ред. - термин, используемый для обозначения международной политики ряда государств, действующих в обход международно-правовых норм с целью создания такой ситуации, при которой то либо иное событие будет принято как свершившийся факт без возможности возврата произошедшего в первоначальное свое состояние). Еще одним показателем грубого нарушения Арменией требований международного гуманитарного права является факт открытия церкви в оккупированном Джабраильском районе Азербайджана, население которого до оккупации в 1993 году полностью состояло из азербайджанцев. Параллельно с провокационными действиями Армения отвергает наше предложение по отправке на оккупированные территории миссий соответствующих международных организаций. Наряду с военными провокациями по всей линии соприкосновения, недавние военные учения, проведенные на оккупированных территориях, и другие шаги Армении нарушают мирные усилия. Минская группа ОБСЕ и сопредседатели должны принять меры по этому поводу. Вне зависимости от места расположения государства-члены ОБСЕ должны исполнять свои обязанности в пределах, установленных международным правом, в целях предотвращения противозаконных экономических и других действий физических и юридических лиц», - отметил глава МИД Азербайджана.

Обращаясь к председателю офиса ОБСЕ, Э.Мамедъяров отметил, что основу урегулирования конфликта и мандата сопредседателей Минской конференции составляют принципы Хельсинкского Заключительного акта, а также решения и документы ОБСЕ.

«Резолюции, принятые Советом безопасности ООН в 1993 году, требуют полного, немедленного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана, призывают к открытию всех коммуникационных и транспортных линий на взаимной основе и настаивают на оказании помощи вынужденным переселенцам и возвращении в свои родные очаги. Главная суть данного подхода основывается на устранении последствий конфликта и обсуждении неурегулированных политических вопросов в рамках Минской конференции.

Если Армения действительно заинтересована в нахождении путей политического урегулирования конфликта, то должна участвовать в процессе урегулирования в конструктивном ключе.

Последующие месяцы покажут, является ли Армения серьезным сторонником достижения мира, хочет ли она продвижения в урегулировании и будет ли в конструктивном порядке участвовать в субстантивных переговорах или мы скатимся к следующей нестабильности и конфликту», - сказал Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров особо подчеркнул, что Азербайджан оставляет за собой права, установленные VII главой Устава ООН.

«В завершении своей речи хотел бы отметить, что в соответствии со словами других ораторов о нарушении территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана мы наблюдаем аналогичную ситуацию в Украине, Грузии и Молдове. Считаем, что продолжительное решение данных конфликтов может быть достигнуто только лишь посредством уважения норм и принципов международного права, в особенности неприкосновенности суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ стран-членов ОБСЕ», - резюмировал глава МИД Азербайджана.

Р.Д., И.А.