Эльман Рустамов: «В Азербайджане наблюдается макроэкономическая стабильность»

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) снизил учетную ставку с 9 % до 8,75%. Нижний порог процентного коридора снижен с 7% до 6,75%, а верхний — с 11% до 10,75%.

По словам председателя правления ЦБА Эльмана Рустамова, решение по параметрам процентного коридора принималось с учетом происходящих в стране макроэкономических процессов и приемлемости внешних условий, воздействующих на наш финансовый рынок. Главный банкир страны отметил, что годовая инфляция на конец марта составила 2,5%. Это соответствует годовому целевому показателю Центробанка.

Каких последствий следует ждать от новой ставки рефинансирования? Начнем с того, что в ЦБА признали — пока эти меры имеют лишь сигнальный характер. Да, в большинстве развитых стран изменение учетной ставки позволяет держать под контролем рынок, и это самый эффективный метод воздействия на происходящие на нем процессы. Однако Азербайджан пока находится в переходной стадии к этому процессу. И со второй половины года уже будет дан старт тому, чтобы сделать переход на систему более действенной. В ближайшее время эта инициатива Центробанка будет обсуждена с представителями соответствующих государственных структур.

Также глава ЦБА отметил, что в ходе проводящихся Центробанком валютных аукционов с начала года наблюдалась ситуация, когда объемы спроса и предложения были почти равны, а порой предложение валюты даже опережало потребности рынки. Таким образом, прогнозы ЦБА дают основание позитивно оценивать курс маната. Э.Рустамов считает, что сегодня самый главный фактор влияющий на инфляцию, — это курс маната. Но, с другой стороны, главным банком страны поддерживается управляемый плавающий курс национальной валюты. И над этим в банке идет серьезная работа, поскольку планируется создание такой альтернативной ситуации, чтобы можно было реально перейти на действительно плавающий курс. Правда, для этого придется провести около десяти реформ по самым разным направлениям. То есть для того, чтобы курс маната регулировался действительно рынком, а не Центробанком, надо выдержать определенные базовые требования.

Коснулся глава Центробанка и темы инфляции. Он отметил, что проведенные в реальном секторе мониторинги показали, что инфляционные ожидания в строительном секторе и сфере ненефтяной перерабатывающей промышленности снизились. Э.Рустамов сообщил, что в марте 2019 года годовая инфляция составила 4%. По результатам мониторинга, в последнее время инфляция уменьшилась, в целом, по всему ненефтяному сектору. Однако ЦБА оставляет прогноз в 4% до конца года и свои ожидания неизменными. И согласно прогнозам международных финансовых организаций, в том числе Международного валютного фонда, инфляция в нашей стране также ожидается на низком уровне, находящемся в рамках наших прогнозов. По данным МВФ, инфляция в Азербайджане будет одной из самых низких среди стран СНГ и экспортеров нефти. Это, с одной стороны, следует рассматривать как позитивный фактор, а с другой — очень низкая инфляция тоже не очень хорошо, поскольку замедляет развитие экономики. То есть цены сказываются на объемах спроса и предложения, а значит, и объемах выданных кредитов и вложенных в реальный сектор инвестициях.

Естественно, затронул Э.Рус­тамов и вопрос состояния банковского сектора страны и сказал, что главное сегодня — решить проблемы в финансовой сфере. Банки хотят выдавать кредиты по высоким процентам, что не очень хорошо. Однако при этом следует учесть ситуацию во всей банковской экосистеме. Им нужно возвращать полученные от населения деньги, содержать свой аппарат, учесть риски и т.д. И если кредит не возвращен вовремя, оставленный по нему залог удалось реализовать лишь через энное количество лет, то можно понять, насколько дорого банку обошелся выданный кредит. И при этом вкладчикам надо вовремя возвращать деньги. Так что следует смотреть на вопрос комплексно и уменьшить риски самих банков. А сделать это можно через структурные реформы в этой сфере, нацеленные, прежде всего, на уменьшение рисков во всем финансовом секторе. Причем как для внутренних, так и внешних инвесторов, и самих банков.

Рауф НАСИРОВ