«Будь выборы сегодня, число голосов за Ильхама Алиева превзошло бы результат 2018 года»

11 апреля исполнился год с того дня, как Ильхам Алиев был переизбран Президентом Азербайджана.

Этот год запомнился реформами во всех сферах жизни страны, которые получили как поддержку азербайджанской общественности, так и позитивные оценки влиятельных международных структур.

О главных итогах последних 12-ти месяцев 1news.az побеседовал с депутатом Милли Меджлиса, директором Института политических исследований Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, профессором Эльманом Насировым.

- Какими вам видятся главные итоги периода, прошедшего со дня переизбрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана?

- Начну с того, что именно господин Президент - инициатор и гарант политической стабильности в Азербайджане, его устойчивого экономического и инновативного развития, проводимых широких демократических реформ, дальнейшего укрепления мощного военного потенциала страны. Именно он руководит успешной внешней политикой и прилагает все усилия в направлении восстановления территориальной целостности Азербайджана.

На фото: Эльман Насиров

Еще одна истина состоит в том, что в основе всех достижений Президента Ильхама Алиева лежит приверженность политическому курсу общенационального лидера Гейдара Алиева. Причем в новых геополитических реалиях Президент Ильхам Алиев проводит этот курс, применяя инновативные и креативные подходы.

Именно благодаря продуманной, системной, целенаправленной, мудрой политике Президента Ильхама Алиева, Азербайджан сегодня является островком стабильности и безопасности в регионе, где многие страны находятся в нестабильном состоянии.

Глава государства проводит независимую политику в соответствии с национальными интересами азербайджанского народа, а не «под диктовку» отдельных международных политических кругов и государств. И это тоже обуславливает поддержку и веру народа в своего Президента.

Наша экономическая независимость определяет политическую независимость, и привлечь Азербайджан к каким-либо международным кампаниям или «играм», не отвечающим интересам государственности, нашего народа, невозможно.

Надо отметить, что за год, прошедший с 11 апреля 2018 года, когда азербайджанский народ в очередной раз проголосовал за своего лидера, Президент Ильхам Алиев обогатил политический курс, обуславливающий грандиозные достижения Азербайджана, новым содержанием.

- Как бы вы охарактеризовали результаты социально-экономического развития Азербайджана за этот период?

- В первую очередь, это коренные и системные реформы, нацеленные на повышение благосостояния народа. По-другому и быть не может, ведь господин Президент неоднократно заявлял, что в центре его политики стоит гражданин Азербайджана, его социальное благополучие.

А слова главы государства не расходятся с делами, и социальный пакет последних месяцев, курс на новые реформы – очередное свидетельство того, что Ильхам Алиев воистину Президент каждого гражданина Азербайджана.

- Особым вниманием главы государства окружены граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения.

- Совершенно верно. Члены семей шехидов, ветераны, инвалиды войны, беженцы и вынужденные переселенцы – к этим людям господин Президент относится с особой заботой и вниманием. Глава государства считает этот вопрос приоритетом своей деятельности: «Это - мой долг, служение народу - моя самая главная обязанность. Для меня высокая честь служить вам в этом деле», - заявил Президент 28 января на встрече с семьями шехидов.

Указ об оказании помощи семьям шехидов был первым, который глава государства подписал после прошлогодних президентских выборов. На реализацию программы, по которой приблизительно 10 тысяч семей шехидов получат единовременную выплату в размере 11 тысяч манатов, из государственного бюджета выделяются 135 миллионов манатов.

Решение квартирного вопроса семей шехидов - также постоянно в центре внимания господина Президента. Только в минувшем году новыми квартирами и домами были обеспечены 626 семей шехидов, еще 800 семей получат их в этом году. В предстоящие же годы данный вопрос в Азербайджане будет решен полностью - глава государства заявил, что «не останется ни одной семьи шехида, не обеспеченной государством домом или квартирой».

Говоря о реформах последнего времени, я бы отметил и распоряжения Президента о повышении минимальных зарплат и пенсий приблизительно на 40%, которое в целом коснулось около 830 тысяч граждан. Повышение в среднем на 100% социальных пособий охватывает приблизительно 600 тысяч человек. Повышение стипендий улучшит материальное положение более 100 тысяч наших студентов. Повышение пенсий по инвалидности, детских пособий также нашло широкую поддержку общества.

Выдача купчих жителям многоквартирных зданий решит проблемы до 350-400 тысяч человек.

Большой общественный резонанс вызвало и решение главой государства вопроса о проблемных кредитах граждан. Проблема возникла после девальвации маната. Граждане, ранее взявшие кредиты в банках, столкнулась с тем, что возвращать их стало намного сложнее.

Проблему решил Президент Ильхам Алиев, подписав 28 февраля указ, согласно которому разница, накопившаяся в связи с изменением курса маната по отношению к иностранной валюте в кредитах физических лиц банкам, будет выплачена из государственного бюджета. Этим указом решаются проблемы около 800 тысяч людей.

Как подчеркнул господин Президент, аналога этому указу в мире нет: «Государство еще раз показало, что находится рядом со своим гражданином. Стран, пострадавших от серьезной девальвации, достаточно много, есть страны, пережившие более глубокую девальвацию, чем мы. Но ни в одной стране не было предпринято столь социально ориентированного и преследующего интересы граждан шага».

- Обнародованные на днях результаты опроса, проведенного в Азербайджане французской компанией Opinion Way, подтвердили, что глава государства пользуется доверием и поддержкой азербайджанских граждан.

- Надо отметить, что Opinion Way – это очень влиятельная социологическая компания, деятельность которой отличают прозрачность, объективность и высокий профессионализм.

Результаты опроса, проведенного этой компанией в Азербайджане, наглядно продемонстрировали, что азербайджанские граждане полностью одобряют и поддерживают деятельность господина Президента.

Посмотрите, согласно результатам опроса, 85,1% респондентов положительно оценили деятельность Ильхама Алиева, проводимые им кадровые реформы одобрили 43,3% респондентов, экономические реформы положительно оценили 64,0%, борьбу с коррупцией одобрили 45,3 %.

Внешнюю политику господина Президента высоко оценили 73,9%. Кроме того, 72,3% респондентов считают, что принятая главой государства программа развития регионов и его внимание к этому вопросу приводят к развитию регионов.

80,1% респондентов расценили сохранение нынешней стабильности в стране, 61,4% – развитие спорта, 58,4% – усиление обороноспособности и армии, 57,8% – улучшение благосостояния граждан, повышение зарплат, пенсий и стипендий, 52% – доступность здравоохранения и образования именно как успешный результат деятельности Президента Ильхама Алиева.

В свете сказанного, можно с уверенностью утверждать, что если бы сегодня в Азербайджане были проведены президентские выборы, то число голосов, отданных народом за своего лидера, господина Ильхама Алиева, значительно превысило бы результат годичной давности - 86,03%. Масштабы деятельности главы государства и отношение к этому азербайджанского народа является лучшим тому подтверждением.

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