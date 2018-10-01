Эльхан Мамедов: «То, что мировой бренд будет сотрудничать с АФФА и поддерживать азербайджанский футбол, это большое событие»

Сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе прошло мероприятие, посвященное подписанию соглашения о сотрудничестве между АФФА и компанией P&G.

Как сообщает 1news.az, на мероприятии приняли участие генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов, главный тренер сборной Гурбан Гурбанов, а также футболисты национальной команды Махир Мадатов и Руслан Гурбанов.

Открывший мероприятие Эльхан Мамедов, рассказал о сотрудничестве с компанией P&G. «Мы рады, что такая мировая компания как P&G присоединилась к футболу. С этого дня футбол также будет частью P&G. Уверен, что это сотрудничество будет очень плодотворным. Наши взгляды совпадают. Мы придерживается здорового образа жизни. То, что мировой бренд будет сотрудничать с АФФА и поддерживать азербайджанский футбол, это большое событие.

Наш отдел маркетинга проводит активную работу по привлечению новых спонсоров. Наши двери всегда открыты для новых спонсоров. Но для нас важно, чтобы наши партнеры придерживались тех же ценностей. В первую очередь – это социальная ответственность, поддержка национальных сборных.

В рамках сотрудничества P&G будет участвовать в детских и юношеских турнирах под эгидой АФФА. Кроме этого, будут новые проекты.

Лига Наций – это новый продукт, который дает нам возможность привлекать новых партнеров. P&G будет партнером не только сборной, но и всех проектов АФФА. Думаю, в дальнейшем нам удастся привлекать еще больше партнеров».

Выступивший на мероприятии глава представительства P&G в Азербайджане Дяйяр Куртасланоглу рассказал о деятельности компании. «Мы гордимся подписанию сотрудничества с АФФА. Придаем большое значение поддержке детей и их начинаний. Сегодня здесь присутствуют два футболиста национальной команды – Махир Мадатов и Руслан Гурбанов. Думаю, они могут служить примером для детей. Футбол – это спорт номер один в мире. Мы придаем большое внимание спорту и здоровому образу жизни».

После этого прошла церемония подписания сотрудничества между двумя сторонами. Сотрудничество рассчитано до 31 декабря 2019 года.

На мероприятии также выступил Гурбан Гурбанов. «Несколько лет назад я снялся в рекламе P&G. Я был рад видеть главу P&G снова. Но самое важное это то, что сотрудничество с P&G позволит привлекать новых спонсоров, что в свою очередь поспособствует развитию футбола».

Наставник сборной также прокомментировал предстоящие матчи национальной сборной. «Мы серьезно готовимся к четырем матчам Лиги Наций. Но сейчас мы думаем о предстоящих двух матчах. Наше внимание приковано к матчу против Фарерских островов. Каждая игра в групповом этапе очень важна. Мы хотим добиться максимального результата в этом матче».

Теймур Максутов