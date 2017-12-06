Эльхан Мамедов: «Правоохранительные органы продолжают следствие по делу о договорных матчах»

Как известно, совсем недавно азербайджанская футбольная общественность столкнулась с неприятным инцидентом.

Была выявлена причастность футболистов «Кешля» к договорным матчам, после чего со стороны АФФА оба игрока команды – Миргусейн Сейидов и Низами Гаджиев, а также тренер Агакищи Мехтизаде были пожизненно отстранены от футбольной деятельности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт AFFA, генеральный секретарь Ассоциации Эльхан Мамедов подробно высказался по данному поводу:

«В последние дни в азербайджанском футболе происходят процессы, привлекающие внимание. Конечно, хотя в этих процессах есть много моментов вызывающих сожаление, важно продолжать работу во имя прозрачности нашего футбола.

По всему миру встречаются манипуляции результатами спортивных игр - некоторые футбольные федерации ведут с этим очень серьёзную борьбу, а в некоторых федерациях эта активность не бывает достаточно высокой.

Думаю, мы должны бороться с подобными негативными случаями, и мы боремся. В этой сфере мы в постоянном режиме тесно сотрудничаем с УЕФА.

Руководство Ассоциации не раз на различных мероприятиях и с различных трибун озвучивало свою жёсткую непримиримую позицию в борьбе с манипуляциями результатов матчей. На последней конференции АФФА в связи с этим вопросом была обнародована обстоятельная презентация, где были разъяснены все детали. Также были проведены различные просветительские мероприятия.

В ноябре этого года на очередном мероприятии, организованном в административном здании АФФА, представитель прокуратуры, выступая, подчеркнул, что манипуляции с результатами спортивных игр - это преступление уголовного характера.

К слову, хочу выразить свою признательность нашему правительству, подходящему к этому вопросу очень внимательно. В очень короткие сроки был принят соответствующий закон, в уголовный кодекс была добавлена статья о манипуляции результатами спортивных игр.

Как мы знаем, этот вопрос был под бдительным наблюдением и в прошлом сезоне. В 1-ом Дивизионе несколько клубов, футболистов, члены административного состава и судья были жёстко наказаны.

К сожалению, в этом сезоне этот вирус нашёл своё проявление и в Премьер лиге. Общественность осведомлена о том, что Дисциплинарный комитет АФФА принял суровое решение в отношении двух футболистов и тренера, отлучив их пожизненно от футбольной деятельности.

К слову, в 2016 году по инициативе АФФА все члены футбольных клубов подписали постановление о том, что не будут принимать участие в манипуляции с результатами спортивных игр, а если нечто подобное будет доказано, то в их отношении будут предприняты соответствующие меры. Те, к кому были применены санкции, тоже подписывали этот документ.

Как я отметил, уже есть прецеденты наказания с нашей стороны, но всё этим не заканчивается. По сведениям, которые есть у АФФА и у меня, продолжается следствие правоохранительных органов.

Радует тот факт, что заинтересованные в сохранении незапятнанности азербайджанского футбола руководители клубов, тренеры, футболисты и люди, представленные в нашем футболе, в том или ином качестве, помогают расследовать дела в отношении нарушителей и тесно с нами сотрудничают.

Пользуясь случаем, я благодарю и правоохранительные органы, и сотрудничающих с нами представителей футбольной общественности.

В очередной раз сообщаю, что АФФА в очень резкой форме осуждает попытки манипуляций результатами спортивных игр и будет продолжать борьбу с целью искоренения этого вируса из азербайджанского футбола», - сказал Э. Мамедов.

Фарида Расулова