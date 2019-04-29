1news.az
Футбол Азербайджана
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Эльхан Мамедов о совмещении по времени Формулы 1 и Евро-2020: «Посмотрим, как сделать так, чтобы все произошло бесконфликтно»

Сегодня в 11:07 ~ 6 минут на чтение 309
Эльхан Мамедов о совмещении по времени Формулы 1 и Евро-2020: «Посмотрим, как сделать так, чтобы все произошло бесконфликтно»

Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов дал большое интервью изданию «Советский спорт».

Как сообщает 1news.az, генсек АФФА рассказал о подготовке к финалу Лиги Европы УЕФА, который пройдет в Баку 29 мая, Евро-2020 и возможности проведения континентального первенства в те же сроки, что и Формула 1. 

- Мы вместе с вами только после 9 мая узнаем, кто поедет в Баку. Пока в пасьянсе две английские команды – «Челси» и «Арсенал», немецкая – «Айнтрахт» Ф, испанская – «Валенсия». У вас есть какие-то предпочтения, кого Баку хотел бы увидеть здесь 29 мая?

- Лично я мечтаю об английско-немецком противостоянии. Вы прекрасно знаете, что к финалу чемпионата мира 1966 года наши люди имеют самое прямое отношение. Лайнсменом игры был азербайджанский судья Тофик Бахрамов, который, как мы знаем из истории, и принес англичанам их единственную победу на чемпионатах мира.

- Историю того фантомного гола (мяч от перекладины опустился в поле, но главный арбитр показал на центр после подсказки бокового судьи) часто вспоминают. Но сегодняшние болельщики – которые приедут на финал - уже вряд ли так хорошо помнят эту историю.

- Думаю, что помнят. Мы даже для болельщиков создадим специальный уголок Тофика Бахрамова, отвезем к памятнику Бахрамову в городе.

- Баку уже имеет огромный опыт проведения крупных международных соревнований. Но футбола такого уровня еще никогда не было. А ведь через год еще и четыре матча Евро-2020 пройдут в Баку!

- Нам, конечно, повезло, что всего за год до футбола у нас был большой футбольный праздник в России. Мы очень многому учились именно тогда. Наши специалисты – в том числе по организации соревнований, по обеспечению безопасности – ездили в Москву и Санкт-Петербург на все матчи чемпионата мира. Это был просто образцово организованный турнир. И если у вас было 64 матча, то у нас сейчас – один. Другой масштаб. Надеюсь, справимся.

- Есть примерное понимание, сколько болельщиков приедет?

- Когда УЕФА в марте открыл онлайн-продажу билетов, сразу же 21 тысяча билетов ушла. Подчеркну: это было в марте, когда даже состава полуфиналов еще никто не знал. Люди просто покупали билеты на сайте, так как хотят приехать в Баку.

- Как остальные билеты будут распределяться? На стадионе больше 64 тысяч мест.

- По договоренности с УЕФА, 15 тысяч будет продаваться для азербайджанской аудитории. По 10 тысяч будет продаваться болельщикам команд, которые вышли в финал. Уверен, что и стадион будет заполнен, и просто так туристы приедут ощутить футбольный праздник. Примерно месяц назад мы приняли принципиальное решение увеличить фан-зону. Вся инфраструктура у нас готова. Стадион был построен в 2015 году, к Европейским Играм. Новый, удобный, современный. Мы ко всему готовы, осталось дождаться 9 мая.

- Экономически кого выгоднее увидеть в финале?

- Англичан, конечно. На одном только пиве все затраты отобьются.

- А по четырем играм на Евро-2020?

- Об этом начнем думать 1 июня, когда начнет работу операционный комитет Евро-2020. Матчи группового этапа в Баку пройдут 13, 17 и 21 июня будущего года. Потом – ¼ финала 4 июля. Праздник будет длиться долго. Если Азербайджан не пройдет, то будем ждать на четвертьфинальной игре здесь Россию.

- Есть идея совместить по времени гонки Формулы-1 с играми Евро.

- Очень сложный момент. Это все-таки совсем разные болельщики. Пока календаря гонок-2020 еще нет, предварительное решение появится летом. Посмотрим, как сделать так, чтобы все произошло бесконфликтно.

- К игрокам, которые, имея возможность выбирать между сборной Азербайджана и сборной России, выбирают Россию, нет отношения как к предателям?

- Нет абсолютно! Человек занимается карьерой. Если так лучше для его карьеры – то все ок. А если вы намекаете на Александра Самедова, то с ним вообще идеальные отношения – он посол нашего финала Лиги Европы. Кстати, 29 мая обязательно приедет.

- На каком уровне сейчас футбол в Азербайджане? Популярен?

- Да. Популярен. Но по результатам отстает от борьбы.

- Чего не хватает футболу?

- Проблема в том, что игроки очень не хотят уезжать из дома. Погода хорошая, все здесь нравится – вот и не уезжают. А чтобы прогрессировать, надо ехать за рубеж.

- Избалованные, как Кокорин и Мамаев?

- Такого у нас не бывает. Да и про Кокорина с Мамаевым я думаю, что это единичный случай. Делать выводы по этому конфликту обо всем российском футболе никто не собирается.

- Ну, не единичный все-таки. Есть же еще история с Аязом Гулиевым…

- Я знаю его папу, недавно с ним виделись, разговаривали. Аяз – еще один человек, связавший свою судьбу с Россией. Мы желаем ему удачи. А двери наши для него всегда открыты. Но надо помнить всегда: эмоциональных выпадов допускать нельзя!

- В чемпионате Азербайджана лимит есть?

- Да, он более жесткий, чем у вас. Шесть иностранцев и пять местных…

- В России такой же!

- Нет, у нас есть еще один нюанс: на поле должен обязательно выходить воспитанник U-21. Против этой нормы постоянно выступают клубы, тренеры, функционеры, но она у нас есть.

Подготовил Теймур Максутов

Telegram WhatsApp

309

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Футбол Азербайджана

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net