Эльхан Мамедов: Мы разочарованы заявлением «Арсенала» по поводу Генриха Мхитаряна

Мы разочарованы заявлением клуба «Арсенал» о том, что Генрих Мхитарян не поедет со своей командой в Баку для участия в следующую среду в финальном матче Лиги Европы УЕФА против Челси.

Как сообщает 1news.az, об этом сказал генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов по поводу соответствующего решения руководства «канониров».

«Мы очень сожалеем по поводу этого неоправданного решения, принятого, как мы понимаем, совместно клубом «Арсенал», самим игроком и его семьей. Хотя мы и признаем за игроком право принятия личного решения не ехать с командой, вместе с тем, хотели бы еще раз подчеркнуть, что в качестве принимаюшей страны Азербайджан должным образом предоставил все необходимые гарантии, связанные с обеспечением безопасности г-на Мхитаряна, как того требовала УЕФА», отметил он.

По его словам, нет никаких оснований ставить под сомнение серьезность гарантий, предоставленных Азербайджаном.

«В течение последних десяти лет большое количество армянских спортсменов, без единого инцидента, приняло участие в различного рода международных спортивных соревнованиях, организованных в Азербайджане. Наконец, мы полагаем, что данное, вызывающее сожаление, решение никоим образом не скажется на качестве и зрелищности предстоящей большой игры. С нетерпением ожидаем очень скоро обе команды в Баку», - подчеркнул генсек АФФА.

Напомним, что ранее руководство лондонского клуба приняло решение не привозить Мхитаряна в Баку.

«Мы очень разочарованы объявить, что Генрих Мхитарян не поедет вместе с командой на финальный матч Лиги Европы против «Челси».

Мы тщательно изучили все варианты включения Мхитаряна в состав. Но после обсуждения этого вопроса с ним и членами его семьи, было принято совместное решение, что он не поедет с нами.

Мы написали об это УЕФА, выразив нашу глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации. Он был ключевым игроком на нашем пути к финалу, поэтому это большая потеря для нас.

Нам также очень грустно, что футболист пропустит финал в таких обстоятельствах, так как такое случается очень редко.

Игрок продолжит принимать участие в подготовке команды, пока мы не отправимся в Баку на финал», - говорится в заявлении руководства клуба.

1news.az