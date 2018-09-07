Эльхан Мамедов: «Наша сборная нуждается в поддержке, вне зависимости от соперника»

Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов после ничью с Косово (0:0) в рамках Лиги Наций, выразил свое мнение об игре.

«Когда мы играем дома, то хотим доминировать, - приводит 1news.az слова генсека АФФА, - В Лиге Наций наша сборная на каждую игру выходит за победой. В этой матче мы увидели, что соперник играл на победу. Была тяжелая игра. Если сравнивать соперников, то Косово способна преподнести сюрприз. Они лишь два года выступают под эгидой УЕФА, но их футболисты выступают в сильнейших лигах Европы. Я не ожидал, что они приедут в Баку за победой. В первом же тайме они прессинговали нас. Тем не менее, во втором тайме мы сыграли лучше, и заработали одно очко. Лига Наций – это короткий турнир. За три месяца завершится групповой этап. Мы должны постараться одержать победу в каждой игре. Через три дня нас ждет вторая игра. И сборная должна готовиться к этому матчу.

Делегат матча не выразил отрицательного мнения о состоянии поля. На газоне были определенные проблемы, но они были решены. Никаких серьезных проблем нет. Я также посмотрел на газон. Не могу сказать, что оно идеально. Лето уже завершено, и дальше поле будет в лучшем состоянии.

Ровнаг Абдуллаев был на матче. С ним были гости, поэтому он покинул стадион сразу после матча.

Хотел бы поблагодарить фанатов за поддержку. Наша сборная нуждается в поддержке, вне зависимости от соперника. Мы заявил БОС на матчи Лиги Наций. И проведем все игры здесь. В стадионе пройдут большие матчи в 2020 году, а также финал Лиги Европы 2019 года. Поэтому мы хотели играть здесь», - заключил он.

Теймур Максутов