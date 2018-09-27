Эльхан Мамедов: «Две медали чемпионата мира – это не неудача»

Тренер сборной Азербайджана по дзюдо Эльхан Мамедов оценил выступление азербайджанских спортсменов на завершающемся сегодня чемпионате мира.

Опытный спортсмен, который на чемпионате мира выполнял роль тренера, ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент 1news.az.

- Ушанги Кокаури неожиданно для всех принес сборной «серебро» и выступил лучше остальных членов команды. Насколько его успех стал неожиданным для вас?

- Ушанги, действительно, превзошел все ожидания. До этого Ушанги выступал не особо удачно. Но на чемпионате мира он доказал, что у него тоже есть амбиции. Выйти в финал чемпионата мира, многого стоит. Сделать это очень тяжело. Чемпионат мира проходит даже сложнее Олимпиады.

Он мог выиграть золотую медаль. В одном из эпизодов Кокаури был к этому очень близок. Сначала судьи дали «ваззари», и соперник попался на удержание. Но потом судьи отменили свое решение. Мне кажется, этот момент стал переломным в схватке. Как будто бы это сломало Ушанги. Кроме того, он сильно устал. И в этот момент встреча была проиграна.

- Вы отметили, что Ушанги превзошел все ожидания. В отличие от него, лидеры сборной – Рустам Оруджев и Эльмар Гасымов провалили чемпионат мира. В чем вы видите причину?

- Вы правильно отметили. Получается, лучше выступили те, от кого этого меньше ждали. Команда была полностью готова к чемпионату мира. Мировое первенство – это очень сложный турнир. Из таких стран, как Япония, Корея или Франция приезжают по два спортсмена в весовой категории. Неудачное выступление можно связать с психологическим давлением. Ребята выступали в родных стенах. С одной стороны, это придает дополнительные силы, но с другой, повышает ответственность в несколько раз.

- Чего ожидаете от командных соревнований?

- Думаю, у нас есть шанс побороться за третье место.

- Как, в целом, оцениваете выступление сборной на домашнем чемпионате мира? Золотой медали добыть так и не удалось. Да и на прошлом мировом первенстве было четыре медали.

- Конечно, было бы лучше завоевать золотую медаль. Но две медали чемпионата мира – это не неудача. Если сравнивать с прошлогодним чемпионатом мира, то надо принимать во внимание то, что это мировое первенство носило лицензионный характер.

- В мировом рейтинге вы опережаете и Эльмара Гасымова, и Зелима Коцоева, которые выступили на чемпионате мира. Не логичнее ли было бы, чтобы на чемпионате мира выступили вы?

- Перед чемпионатом мира мне сказали, чтобы я был первым помощником главного тренера. Из-за неудачного выступления на чемпионате Европы, было принято такое решение, и меня назначали в тренерский штаб. Моя цель – служить государству. Не важно, буду делать это выходя на татами, или в качестве тренера помогать ребятам.

- Но вы продолжаете карьеру спортсмена?

- Да, чемпионат мира уже завершается. И я продолжу карьеру спортсмена.

Теймур Максутов