Эльхан Мамедов BBC Sport-у: «В Азербайджане спорт всегда был вне политики. Никаких проблем с безопасностью не возникнет» - ВИДЕО

Решение полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна не приезжать на финал Лиги Европы в Баку, было широко освещено в британских СМИ. По большей части, конечно же, предвзято и односторонне.

Многие британские издания даже не соизволили упомянуть, что Азербайджан предоставил все необходимые гарантии как «Арсеналу», так и лично Мхитаряну. И что в Азербайджан неоднократно приезжали армянские спортсмены.

Но есть и исключения. Так, телеканал BBC рассказал о ситуации с Мхитаряном, узнав мнение всех сторон. В рамках передачи Sport Today было отмечено, что Мхитарян принял решение не ехать в Баку на финал Лиги Европы из-за вопросов безопасности, которые могут возникнуть из-за имеющего места армяно-азербайджанского конфликта.

BBC приводит слова и главного тренера клуба Унаи Эмери, который также подтверждает, что решение не ехать в Баку было принято лично Мхитаряном.

Одноклубник Мхитаряна Штефан Лихштайнер отмечает, что он понимает решение Генриха, поскольку это опасно для него. Жаль, что у швейцарца не спросили, что знает ли он о гарантиях безопасности, представленных Азербайджаном?

BBC также связался с генеральным секретарем АФФА Эльханом Мамедовым, который отметил, что они очень расстроены решением Мхитаряна не ехать в Баку, несмотря на то, что Азербайджан предоставил все необходимые гарантии безопасности. «Гарантии были предоставлены и УЕФА, и «Арсеналу» на уровне правительства Азербайджана. Но футболист вместе со своей семьей принял решение не ехать на финал. В Азербайджане спорт всегда был вне политики. И мы абсолютно уверены, что никаких проблем с безопасности во время финала Лиги Европы не возникнет», - сказал генсек АФФА.

Теймур Максутов