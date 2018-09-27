Эльдар Азизов: За 9 месяцев текущего года Баку посетили около 1,5 млн туристов

В Баку в 2017 году зарегистрировано около 7 тыс. новых предприятий.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил исполняющий обязанности главы Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов.

Выступая на проводимом в Баку расширенном заседании Азербайджано-Российского и Российско-Азербайджанского деловых советов, он указал, что в Баку в прошлом году сдано более 438 тыс. кв.м. жилья.

«Объем капитальных вложений составил более 12 млрд манатов», - сказал он.

По его словам, за 5 лет объем товарооборота Баку увеличился в два раза, составив около 20 млрд манатов.

«Баку стремительно превращается в туристический центр. За 9 месяцев текущего года Баку посетили около 1,5 млн туристов. К концу года прогнозируется рост на 20% по сравнению с прошлым годом», - сказал он.

Э.Азизов указал, что 30% приезжающих в Азербайджан туристов – это граждане РФ.

«Развитие межрегиональных связей откроет новый потенциал в сфере туризма и реализации других направлений. Сотрудничество в подобном формате мы собираемся расширять», - сказал он.

Следует отметить, что заседание деловых советов проходит в рамках азербайджано-российского межрегионального форума.

Эльшан Рустамов, Г.Р.