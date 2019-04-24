Эльдар Азизов: Важно обеспечить в ИВ Баку полную прозрачность для устранения коррупции

В Исполнительной власти Баку состоялось совещание с участием руководителей столичных хозяйственных служб, входящих в аппарат и структуру ИВ, посвященное формам и методам работы, а также борьбе с негативными фактами и коррупцией.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Исполнительной власти Баку Исрафил Керимов, на совещании глава Исполнительной власти столицы Эльдар Азизов отметил, что благодаря реформам, проводимым по инициативе и под руководством Президента Ильхама Алиева, было пресечено много негативных фактов, обеспечена прозрачность в различных сферах.

Напомнив о требованиях, предъявляемых Президентом Ильхамом Алиевым к госслужащим, Э.Азизов подчеркнул, что каждый сотрудник, руководитель в своей работе должен придерживаться прозрачности, не допускать фактов коррупции и нарушений, эффективно и правильно расходовать госсредства, а самое главное - работать «с чистыми руками».

Эльдар Азизов подчеркнул, что все еще встречаются определенные негативные факты, но против них ведется непримиримая борьба, и каждый выявленный факт влечет за собой разбирательство правоохранительных органов.

Далее, говоря о работе по исполнению Распоряжения Президента Ильхама Алиева об обновлении лифтового хозяйства Баку, Э.Азизов подчеркнул, что в связи с этим ведется подготовка к подписанию контракта с немецкой компанией Wittur Holding GMBH. Глава ИВ особо отметил важность предоставления общественности исчерпывающей информации о стоимости новых лифтов, полного обеспечения прозрачности информации о заключаемых контрактах и стоимости приобретаемых товаров.

Говоря о масштабных работах по реконструкции и благоустройству в столице и благоустройству дворов, Э.Азизов выразил особую благодарность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле ханум Алиевой и руководимой ей организации İDEA за активное участие в этом процессе.

Кроме того, Э.Азизов рассказал о будущих работах в столице и предстоящих реформах в городском хозяйстве Баку.

Э.Азизов также отметил, что для устранения негативных фактов и обеспечения прозрачности до конца года прием в детсады будет переведен в электронный формат.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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