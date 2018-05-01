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Эльданиз Азизли – чемпион Европы, Эльвин Мурсалиев взял бронзу – ВИДЕО

Сегодня в 22:00 ~ 1 минута на чтение 149
Эльданиз Азизли – чемпион Европы, Эльвин Мурсалиев взял бронзу – ВИДЕО

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли (55 кг) выиграл чемпионат Европы.

Как сообщает 1news.az, в российском Каспийске стартовал чемпионат Европы, где первыми в борьбу вступили «классики». Сегодня прошли финалы в пяти весовых категориях. В финальном поединке Азизли одержал победу над эстонцем Хелари Маегесалу со счетом 8:0, и поднялся на высшую ступень пьедестала.

После победы в финале Эльданиз Азизли отметил, что чемпионство на взрослом уровне – это совсем другие эмоции. И теперь он намерен продолжить успех на Олимпийских играх. Но сначала необходимо победить на чемпионате мира.

Вторую медаль сборной принес Эльвин Мурсалиев (77 кг). В схватке за бронзу он одолел грузина Торнике Дзамашвили (6:2).

Завтра Азербайджан может завоевать еще 5 медалей, две из которых могут быть золотыми. Мурад Мамедов (60 кг) и Расул Чунаев (72 кг) вышли в финал, Рафик Гусейнов (82 кг) будет бороться за бронзу, а Эльмана Мухтарова (67 кг) и Орхана Нуриева (97 кг) ждут утешительные схватки.

Теймур Максутов

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