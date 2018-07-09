Эльчин Мирзабейли: Приостановка деятельности лицея «Истек» обычное явление

Как мы сообщали, несколько дней назад учредитель лицея «Истек» обратился в Министерство образования для принятия решения о приостановке деятельности данного учебного заведения.

По информации 1news.az, в обращении отражен вопрос о помощи в устройстве педагогического коллектива лицея «Истек» в другие учебные заведения и продолжении учебы учениками в других общеобразовательных заведениях.

На основе обращения учредителя Министерством образования создана рабочая группа по распределению учеников и педагогического коллектива лицея «Истек» в учебных заведениях страны и начаты соответствующие подготовительные работы для обеспечения нормального хода процесса.

Министерство образования доводит до сведения учеников лицея «Истек» и их родителей, что будут созданы условия для продолжения учебы в соответствующих учебных заведениях по выбору учеников, а также в зависимости от желания работающих в этой школе педагогов распределение их в других учебных заведениях.

Этот вопрос превратился в одну из основных тем для обсуждения в обществе. Хоть многие восприняли это нормально, нашлись и те, кто попытался придать событию иной смысл.

Вы, наверно, согласитесь, что приостановление деятельности лицея «Истек» является решением и исключительным правом его учредителя.

В этих школах, которые годы назад занимали первые места в системе образования высоким качеством, новыми методологиями обучения и внедрением инноваций, в последнее время уровень образования относительно ослаб.

Доводим до вашего сведения, что в 2017/2018 учебном году в Баку функционировало 4, а в регионах 8 лицеев «Истек». Однако эти школы больше не входят в число самых передовых школ страны.

Если 3-4 года назад среди школ, приносящих стране медали на международных предметных олимпиадах, лицей «Истек» занимал первые места, сегодня эта тенденция изменилась в пользу других школ, функционирующих на конкурентном рынке образования.

В последние годы наблюдался спад и в количестве обращающихся в эти школы. Это связано со снижением уровня образования в лицее, как мы говорили выше. С другой стороны, из-за того, что в обществе прочно сохранилась память о связи лицея «Истек» с сетью Çağ Öyrətim, к ним существует общественное недоверие.

В то же время свою лепту вносит и уход из этих школ высококомпетентных учителей.

По неофициальным источникам, в последние годы лицей «Истек» переживал серьезные финансовые трудности. Одна из причин этого в отсутствии финансовых источников, имевшихся в период деятельности сети Çağ Öyrətim, и меньшее обращение в школу учеников и родителей. В связи с этим лицей «Истек» больше не может выдерживать конкуренцию на рынке.

Отметим, что в связи с приостановлением деятельности лицея Министерством образования создана рабочая группа, в эту рабочую группу вошли директора некоторых расположенных в Баку общеобразовательных учебных заведений.

Министерство образования объявило, что готово разместить учеников лицея «Истек» в любую государственную школу по выбору их родителей.

Работающие в лицее «Истек» учителя ввиду достаточного уровня подготовки могут продолжить работу в государственных или частных общеобразовательных учебных заведениях.

Планируемый Министерством образования в июле-августе экзамен по приему учителей на работу может стать для этих учителей хорошей возможностью работать в государственных школах.

Оперативная реакция Министерства образования на решение вопросов, связанных с приостановлением деятельности лицея «Истек», в очередной раз продемонстрировала, что в Азербайджане одним из приоритетных направлений является внимание к образованию, интересам учеников и учителей.

Главный редактор газеты «Народный фронт» (Xalq Cəbhəsi), видный общественно-политический деятель Эльчин Мирзабейли, комментируя данный вопрос для 1news.az, назвал приостановление деятельности лицея «Истек» обычным явлением.

«Названный лицей был частным учреждением, и руководство частного учреждения не хочет продолжать его деятельность или хочет построить бизнес в ином направлении. Поэтому, обратившись в Министерство образования, попросило принять решения о приостановлении деятельности лицея. Это нужно воспринимать нормально. Потому что в Азербайджане почти каждый день создаются новые учреждения или бизнесмены хотят направить свой бизнес в ином направлении, заняться более прибыльной сферой. В связи с этим они могут обратиться в соответствующие исполнительные органы для ликвидации предыдущих учреждений».

Э.Мирзабейли сказал, что не понимает обсуждения некоторыми людьми этого вопроса, обратив внимание на создание в нашей стране в последние годы лицеев, которые дают высокое образование:

«Произошло обычное событие, бизнесмен больше не хочет осуществлять деятельность в данной сфере. У этого могут быть различные причины. Причины могут обуславливаться изменением общественного отношения или крыться в непривлечении достаточного количества учеников. В последние годы в Азербайджане созданы новые лицеи. Особенно в государственных лицеях уровень образования довольно высокий. В то же время новые созданные частные лицеи расширили свою деятельность и функционируют более активно и поэтому показывают высокие результаты. Эти люди оценивают результаты и поступают сообразно им».

1news.az