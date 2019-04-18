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Эльчин Гулиев проверил исполнение поручений Ильхама Алиева на пограничных с Россией КПП - ФОТО

Сегодня в 11:38 ~ 1 минута на чтение 528
Эльчин Гулиев проверил исполнение поручений Ильхама Алиева на пограничных с Россией КПП - ФОТО

Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев ознакомился с работой пограничных подразделений на территории Гусарского и Хачмазского районов АР, которые находятся на границе с Российской Федерацией.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственной пограничной службы, в частности, было проверено осуществление мер пограничного контроля на контрольно-пропускном пункте «Самур», расположенном на границе Азербайджана и России.

Кроме того, были проведены беседы с лицами, пересекающими госграницу, в целях изучения хода исполнения поручения Президента Ильхама Алиева по упрощению процедур проверки на КПП и оценки эффективности мероприятий, проводимых в этом направлении.

Были проверены организация службы на территории пограничного отряда «Худат» и Береговой охраны, условия службы и быта личного состава.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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