Эльчин Гулиев побывал на границе с Арменией - ФОТО

Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил несение службы на пункте пограничного отряда «Газах».

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Госпогранслужбы, Э.Гулиев заслушал доклады об оперативной ситуации на служебной территории пограничного отряда «Газах», укреплении оборонительных позиций, усилении инженерно-фортификационных работ.

Э.Гулиев также ознакомился с работами по созданию современной пограничной инфраструктуры на государственной границе, строительству новых служебных зданий, строительству новых дорог, прокладке газовых линий и т.д.

За заслуги в проведении строительных работ на пограничных пунктах Э.Гулиев наградил местных жителей Анара Дуньямалиева, Сафарали Абышова, Гусейна Шахвердиева и Заура Юсифова медалью «За заслуги в военном сотрудничестве».

Тимур Рзаев