Эльчин Гасанов: «Мы будем развивать картинг, как одно из направлений автоспорта для того, чтобы в будущем, готовить пилотов Формулы -1»

На территории Дворца водных видов спорта Aquatic Palace при непосредственном участии Операционной компании Baku City Circuit и поддержке Азербайджанской автомобильной федерации (ААФ) открылся Бакинский картинг-центр.

1news.az поговорил с директором Дворца водных видов спорта Aquatic Palace Эльчином Гасановым, который рассказал о создании Бакинского картинг-центра и планах его запуска и развития.

- Расскажите, как создавался Бакинский картинг-центр?

- Мы несколько лет вынашивали идею создания такого центра. Толчком к его открытию,

конечно же, стало проведение в Азербайджане Гран-при Формулы -1. Картинг часто называют «младшим братом» Формулы 1.

Картинг – это не только гонки, но и драйв и он очень соответствует темпераменту нашего народа. Думаю, что мы сможем удовлетворить желания многих молодых людей и всех тех, кто любит скорость.

Аналогом нашему картинг-центру послужили лучшие треки мира. Производителем наших картов стала французская компания SODİ. Они отличаются от других своей мягкостью, устойчивостью. Отвечая всем нормам безопасности, эти карты снабжены системой, смягчающей удары, где при столкновении пилот не ощущает сильных толчков. Барьеры соединены таким образом, чтобы во время удара, сила распределяется на всю его длину.

- Как и кем была спроектирована трасса и какие у нее особенности?

- Трасса была спроектирована немецкой компанией Tilke. Эта известная компания и ее руководитель Герман Тильке является автором многих треков Формулы -1, в том числе трассы Baku City Circuit. У нас с ними сложились хорошие отношения. Первоначально мы хотели более мягкую трассу, но в итоге решили сделать акцент на драйв, чтобы трасса была более спортивной, а не развлекательной.

На трассе есть несколько очень интересных участков. Есть достаточно длинная прямая, позволяющая разгоняться до 60-70 км/ч, есть захватывающие дух виражи и

повороты.

- Как будет функционировать картинг-центр?

- Мы хотим сделать особый акцент на юных пилотов. Поэтому мы приобрели специальные машины для юниоров от 7 лет ростом от 120 см. В наших планах создать детские курсы вождения. Из тех, кто будет сюда приходить, мы будем проводить свой отбор лучших водителей, а затем устраивать для них соревнования, чтобы им было интересно. Наша картинговая трасса оборудована системой хронометража SMS-TIMING. После каждого заезда участники будут получать распечатку своей результативности.

Мы планируем развивать это направление автоспорта для того, чтобы в будущем готовить пилотов «Формулы -1».

- Не станет ли проблемой для функционирования картинг-центра то, что он расположен на открытом воздухе, ведь есть осень и зима?

- Центр будет функционировать в любое время года. Единственная помеха – это дождь. Ветер и температура воздуха не препятствуют заездам. Пилот использует специальную экипировку, включая комбинезон, перчатки и шлем. Сам по себе карт посажен низко и ветер никак не мешает вождению.

- Как можно записаться в центр и какова будет цена?

- Мы собираемся открыться сразу по окончании Гран-при Азербайджана Формулы 1. Для любителей, которые захотят прокатиться, один рейс будет стоить 20 - 25 манатов. Он включает в себя тестовый круг, чтобы пилоты ознакомились с трассой, а затем 10 минут заезда. Перед стартовой прямой стоит монитор, и пилот может видеть свой результат на каждом круге.

Мы планируем, что центр будет функционировать с 11:00 до 23:00. В пятницу и субботу, скорее всего, центр будет работать допоздна.

Что касается курсов, то в начале мая мы обо всем объявим. Абонементная система будет действовать, как для детей, так и для взрослых любителей картинга. Приобретя абонемент, вы получите большую скидку.

- Как вы намерены привлекать людей в Бакинский картинг-центр?

- Наш центр полностью готов к проведению соревнований. Как я уже сказал, мы планируем проводить отбор лучших пилотов. Если человек показывает хорошее время, он попадает в нашу базу данных. Через какое-то время, выбрав самых перспективных, мы пригласим их на соревнования.

- Как осуществлялся отбор персонал картинг-центра, насколько это квалифицированные специалисты?

- Мы тесно работали по этому вопросу с Операционной компанией Baku City Circuit и Бакинским клубом маршалов, где наши сотрудники прошли соответствующую подготовку.

- Какой будет методика обучения детей?

- Детей будут обучать профессионалы. Не исключено, что для этих целей мы пригласим кого-то из-за рубежа. Это также могут быть люди, у которых есть определенные достижения в автоспорте.

Теймур Максутов