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Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

Сегодня в 09:34 ~ 1 минута на чтение 452
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление режиссера картины Андре Сингера.

Как отмечается, речь идет о картине Вернера Херцога и Сингера «Встреча с Горбачевым», которую представили на 41-м Московском международном кинофестивале.

«Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», — сообщил Сингер.

Уточняется, что фильме о Горбачеве закроет фестиваль.

Gazeta.Ru

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