Экспресс газета: «Азербайджан - Россия: дружим веками!»

На сайте российского издания «Экспресс газета» опубликована статья главы комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Представляем текст статьи без изменений.

Единственное, с чем можно согласиться в вышеупомянутой статье(речь о необъективной статье, ранее опубликованной в данном издании - прим. 1news.az), это то, что действительно русское население живет на землях современного Азербайджана более двух столетий и исторически это представители разных религиозных сект и течений (молоканы, духоборы, старообрядцы и др).

Ну а дальше историческая правда:

Как известно, некоторые из русских переселенцев были гонимы царской Россией, но нашли на азербайджанской земле приют и всегда жили в дружественных, братских и даже родственных отношениях с местным азербайджанским населением. Кстати, это продолжается и по сей день. Что касается судьбы русских поселений Муганской степи, хотелось бы довести до сведения автора, что на самом деле это была ошибочная политика царской России, ведь заселения русских проводились в тяжелые природные условия для жизни и быта человека. Не смотря на это, русские переселенцы всегда находили поддержку со стороны местного населения. Кстати, туда же в Муганскую степь, в 1947-1948-х годах решением Иосифа Сталина были депортированы и азербайджанцы из горных районов Армении, многие из которых не смогли выжить в этих трудных условиях.

Вторая волна русской миграции в Азербайджан приходится на конец XIX начало ХХ веков, когда в результате бурного развития нефтяной промышленности в Азербайджан стали приезжать молодые специалисты из Российской Империи. И безусловно, в 30 годы прошлого столетия, во время советской власти, в связи с развитием промышленности в Азербайджане, поток русских из разных уголков большой советской страны был естественным процессом. Несомненно, Азербайджан стал родным домом для русских и во времена великой отечественной войны, спасающихся от фашистской агрессии. Благодаря этим историческим событиям и фактам, временно, численность русских в Азербайджане заметно увеличилось. Но, даже в советские 60-80-е годы частичный отток русских из Азербайджанских сельских районов был обусловлен ни чем либо, а именно быстрой урбанизацией русского населения. И в последующем определенное сокращение русского населения в 90-е годы, в период распада СССР в Азербайджане носил объективный характер. Но, не смотря на все эти исторические перемены, никогда ни русские, ни другие народы в Азербайджане не преследовались. Вот почему на сегодняшний день по официальным данным в стране проживает более 120 тысяч русского населения.

Абсурдными являются и доводы автора о конфликте русских и азербайджанцев в годы Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920 гг). На самом деле, была исторически обусловленная борьба за независимость создателей молодой Республики против большевиков, в число которых в основном входили армяне, но так же и азербайджанцы, русские, грузины. Одним из исторических примеров большевистской «дружной семьи» можно привести – 26 бакинских комиссаров. В те годы многие русские офицеры царской армии служили в составе азербайджанской армии АДР и также боролись против большевиков. После провозглашения независимости АДР, русские продолжали занимать ключевые позиции в административном аппарате и органах юстиции. Так, в состав парламента вошли трое депутатов от «Русского славянского общества».

Домыслом автора является и то, что якобы была пресечена попытка создания национальной автономии для русских, проживающих в Мугане в первые годы советской власти. Историки с легкостью подтвердят, что такой вопрос вообще никогда не ставился и не обсуждался, т.к. русские всегда проживали не отдельно, а вперемешку с азербайджанским населением.

Те населенные пункты, которые были основаны русскими переселенцами, сохранили свои имена и по сей день. Это и села Славянка, Новосаратовка, Новоивановка – Кедабекском районе; Ивановка – в Исмаиллинском районе; Кировка – в Шемахинском районе; Русские Борисы – в Геранбойском районе; Вель и Алексеевка – в Ленкоранском районе; Привальное – в Джалилабадском районе и многие другие. А если даже какое то название и было переименовано в Азербайджане, так это несомненно сделано с целью возвращения его исторического названия.

Треугольник Турция-Россия–Азербайджан

Критические рассуждения автора об азербайджано-турецкой дружбе неуместны в свете нынешнего российско-турецкого стратегического партнерства. А в сложные периоды российско-турецких отношений, Азербайджан занял объективную посредническую позицию. Сегодня все энергетические проекты в регионе носят согласованный характер между тремя странами. Геополитически сегодня можно говорить о взаимной дружбе народов и стратегическом партнерстве трех стран. Азербайджан никогда не поддерживал какие-либо антироссийские начинания, в том числе санкционированные западом. И во всех международных организациях Азербайджан и Россия поддерживают друг друга.

Что касается ссылки автора на антироссийские заявления советника президента Азербайджана - Вафы Гулузаде, хочется упомянуть, что ныне покойный, как 20 лет назад уже был отправлен в отставку.

Прочная дружба народов

Хотелось бы отметить, активную гражданскую позицию русской диаспоры, которая функционирует уже двадцать пять лет, и располагает целым рядом местных неправительственных общественных организаций. Все эти годы русскую диаспору, являющеюся самой крупной на южном Кавказе, продолжает возглавлять ее основатель Михаил Забелин, ныне депутат парламента Азербайджанской Республики (Милли Меджлиса).

В годы независимости в Азербайджане (в отличие от соседей по Южному Кавказу), несмотря на сокращение числа русских классов, не была закрыта ни одна русская школа. В настоящее время в Азербайджане более 300 школ с обучением на русском языке, 16 из которых только с русским языком обучения ( в которых обучается более 4000 учащихся), в азербайджанском секторе русский является иностранным, но с обязательным обучением. Во всех государственных высших учебных заведениях существует факультет на русском языке. В Баку открыты филиалы МГУ им М. Ломоносова и Медицинская академия имени И. Сеченова. Указом Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 2000 года создан Бакинский Славянский Университет (БСУ), где изучаются славянские языки. Широко используется русский язык и в СМИ. На всех республиканских каналах, имеются передачи на русском языке (в основном новостные), а на канале «СВС» передачи ведутся на русском (80% эфира). Функционирует кабельное телевидение, где транслируются все телеканалы России. Особо отмечу, что никаких ограничений в сохранении русских фамилий, имен в метрических документах и удостоверениях личности, зарубежных паспортах в Республике не существует.

Несомненно, можно привести еще больше фактов, доказывающих вековую, прочную дружбу между двумя народами, но закончить хочется одним из них. Юрий Ковалёв, Игорь Макеев, Евгений Карлов, Виктор Серегин – вот имена русских - национальных героев Азербайджана, отдавших свою жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджанской Республики.