Эксперты: В аварии на «Азербайджанской ТЭС», остающейся базовой в энергосистеме страны, виновны конкретные лица

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 июля провел совещание в связи с аварией 3 июля на крупнейшей в стране теплостанции – «Азербайджанской ТЭС» в Мингячевире, - обесточившей всю страну.

Главной темой данной встречи с участием руководителей электроэнергетического сектора, МЧС, МВД и Генеральной прокуратуры стал вопрос, сформулированный главой государства – почему авария на одном объекте вывела из строя всю энергетическую систему Азербайджана?

Президент указал на то, что за последние 15 лет было построено 30 новых электростанций мощностью 2500 мегаватт, и в настоящее время энергетический потенциал страны составляет около 6400 мегаватт.

«Во всех регионах нашей страны - в городах Баку, Сумгайыт, Ширван, а также в Астаринском, Хачмазском, Шекинском, Губинском районах - были построены новые электростанции. То есть география этих станций показывает, что мы стремимся к строительству новых энергомощностей во всех регионах нашей страны для обеспечения устойчивости энергетической системы. Однако в результате одной аварии вышла из строя, можно сказать, вся энергетическая система. Это вызывает очень серьезные вопросы», - заявил на совещании Президент.

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Речь идет об «Азербайджанской ТЭС» мощностью 2400 мегаватт, имеющей 8 блоков по 300 мегаватт каждый, построенных в период с 1981 по 1989 годы.

Это – самый крупный объект по производству электроэнергии в Азербайджане и в целом на Южном Кавказе.

Фактически энергопитание страны наполовину зависит от этой ТЭС, последняя реконструкция оборудования на которой проходила в 2014-15 годах.

Как сообщил 1news.az бывший работник ОАО «Азерэнержи» на условиях анонимности, несмотря на наличие на Абшеронском полуострове 5 электростанций суммарной мощностью 1437 мегаватт, энергосистема еще с советских времен организована так, что электроснабжение Абшерона зависит от основополагающей линии из Мингячевира с «Азербайджанской ТЭС».

«Если на ТЭС в Мингячевире есть проблемы, то энергообъекты Абшерона не могут поднять нагрузку, даже несмотря на то, что генерирующие мощности могут дать достаточно энергии», - отметил источник.

Другой эксперт сообщил 1news.az, что когда объем потребляемой энергии намного превышает объем вырабатываемой энергии, то это чревато взрывом генераторов и, как следствие, проблемами для объектов жизнедеятельности.

В жару (температура воздуха от 30 градусов и выше) на каждый градус повышения температуры коэффициент полезного действия (КПД) электростанций падает на 1%.

Таким образом, при наличии на Абшероне энергомощностей в 1437 мегаватт (отвечает потребностям Баку и пригородов), эти 5 электростанций в жару фактически потеряли полмощности и технически не смогли обеспечить нормальное электроснабжение столицы.

Напомним, что только на Абшеронском полуострове «Азерэнержи» имеет следующие электростанции:

- Сумгайытcкую мощностью 525 МВт;

- ГРЭС «Шимал-1» - 400 МВт;

- две электростанции в Баку на 107 и 105 мегаватт;

- Сангачальскую станцию на 300 МВт (в основном обеспечивает энергией объекты BP).

До конца 2018 года планируется ввести в эксплуатацию «Шимал-2» мощностью свыше 400 МВт.

Как заявил 1news.az глава азербайджанской Ассоциации инженеров и специалистов энергетики Расул Сулейманов, плохая организация ремонтных работ, нарушение инструкций работы теплостанции (ТЭС) и сбой в аварийной системе привели к пожару на «Азербайджанской ТЭС», следствием чего стало обесточивание Азербайджана на несколько часов.

Напомним, что в результате аварии, произошедшей на 330-киловольтном трансформаторе напряжения «Азербайджанской ТЭС», залитые в него около тысячи килограммов масла вытекли наружу, разлившись на находящиеся поблизости электротехническое оборудование и кабели, вызвали пожар.

Несмотря на то, что во время аварии работа 6-го блока станции была остановлена, подача газа на подстанцию не была вовремя прекращена, в результате чего и здесь произошел пожар.

Это привело к аварийным отключениям на действующих энергоблоках и воздушных линиях, напряжение на станции было полностью утрачено, и подача электрического тока по первой электрической воздушной линии «Абшерон», являющейся одной из основных линий электропередачи республики, была полностью прекращена, а система автоматики и управления станции нарушена.

Специалисты МЧС Азербайджана, ранее неоднократно инспектировавшие «Азербайджанскую ТЭС», предупреждали о недопустимости открытых каналов, соприкасающихся с кабелями и проходящих перед 63 выключателями электрического тока.

Как заявил на совещании у Президента Азербайджана 4 июля глава МЧС Кямаледдин Гейдаров, «также не работала ни одна из охлаждающих установок, и температура поступающей по охладительному каналу воды со дна Мингячевирского водохранилища была 26-28 градусов вместо 12 градусов, что усугубило проблему».

Как пояснил 1news.az эксперт Расул Сулейманов, для охлаждения конденсата турбин необходима вода температурой 12-16 градусов по Цельсию, если она выше, то давление внутри турбины повышается, мощности электростанций падают, и они отключаются.

По его мнению, в последствиях, к которым привела авария на «Азербайджанской ТЭС», безусловно виноват человеческий фактор.

«Имело место нарушение инструкций работы ТЭС, были плохо организованы ремонтные работы, не сработали система охлаждения воды и аварийная система», - сказал он.

Он сообщил, что около 5 лет назад на «Азербайджанской ТЭС» проводился капитальный ремонт, и она должна была, как и прежде, работать в нормальном режиме, ведь на ней предусмотрены такие технологии, которые позволяют через клапаны регулировать подачу пара для эффективной работы турбин.

«Азербайджанская ТЭС была построена в 80-х годах XX века для всего Южного Кавказа именно как базовая станция, способная гарантировать мощность в 2,4 тыс. МВт и обеспечивать стабильность работы энергосистем. Отмечу, что в июне 2018 года именно «Азербайджанская ТЭС» фактически помогла Грузии из-за аварии на ГЭС «Ингури», - отметил Р.Сулейманов.

По его словам, в любой стране мира есть одна-две базовые электростанции, а остальные несут вспомогательные функции, и Азербайджан в этой практике – не исключение.

«Азербайджанская ТЭС – несущая основную нагрузку станция для страны, и синхронизированные с ней станции на Абшероне всегда сразу реагируют на какие-то возможные изменения в её работе. Диспетчерские службы электростанций должны были учитывать эти нюансы, но этого не произошло. Также в отсутствии энергопитания с «Азербайджанской ТЭС» эти станции не смогли поддержать нужную частоту и мощность энергоснабжения, стали фактически работать друг против друга, вследствие чего и произошло их автоматическое отключение, погрузившее полуостров во тьму», - пояснил эксперт.

Он сообщил, что есть понятие реактивной и активной энергомощностей, взаимодополняющих друг друга.

Реактивную мощность (напряжение в сети) выдают генераторы, а активную – механические турбины, работающие, в частности, на пару.

«Когда имеет место большая нагрузка, то напряжение в сети падает. А когда это происходит, то идёт сбой в системе, и турбины тоже перестают работать. Нужны меры, касающиеся совершенствования регулирования источников реактивной мощности», - отметил Р.Сулейманов.

По его мнению, целесообразны и дополнительные инвестиции в улучшение синхронизации работы энергосетей Азербайджана с энергосетями соседних государств, что является позитивной мировой практикой и позволяет энергосистеме работать более устойчиво.

Как заявил 1news.az другой эксперт Ильхам Шабан, «проблема 3 июля была в организационных моментах управления станциями по стране».

«АО «Азерэнержи» за столько лет работы не организовало оперативную систему переброса мощностей. Аварийные системы на станциях просто не работают, хотя они должны срабатывать и сразу перебрасывать электроэнергию на стратегические объекты, такие как нефтеперерабатывающие заводы, военно-оборонный комплекс, объекты социальной значимости (школы, больницы). Ввиду того, что переброс с переставшей работать «Азербайджанской ТЭС» на другие станции не произошел, остановились стратегические предприятия страны, простой которых дорого обошелся Азербайджану. Речь идет о сотнях миллионах манатов, которые мы потеряли за несколько часов», - считает И.Шабан.

Эксперт-экономист Вугар Байрамлы вообще предлагает прибегнуть к радикальным мерам, упразднив АО «Азерэнержи» из-за неэффективности работы и создав в стране единую энергетическую систему.

Похожее предложение Азербайджану делала и влиятельная организация – Международная энергетическая хартия.

«В 2017 году «Азерэнержи» заработало более 1 млрд манатов от продажи электроэнергии (в 2016 году – 0,807 млрд манатов). Несмотря на увеличение выручки, потеря ОАО в прошлом году составили 602,873 млн манатов против 108,928 млн манатов в 2016 году. Налицо неэффективность работы», - написал В.Байрамлы на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что у «Азерэнержи» имеются очень большие долги.

«В настоящее время АО имеет кредитные и долговые обязательства в размере 1,951 млрд ман., причем по торговым и прочим кредитам долги превышают 470 млн манатов. Накопленные убытки «Азерэнержи» превысили 2 млрд манатов», - сообщил В.Байрамлы.

Эксперт считает, что система «Азерэнержи» нуждается в повышении прозрачности и усилении борьбы с коррупцией.

Что же касается долгов «Азерэнержи», то основная их часть гарантируется правительством Азербайджана.

По мнению международного рейтингового агентства Fitch, государство продолжит оказывать «Азерэнержи» капитальную поддержку для содействия погашению компанией кредитов в инвалюте на период до конца 2025 года.

Другое международное рейтинговое агентство - S&P Global Ratings – в текущем году указало на тот позитивный факт, что после перераспределения активов «Азерэнержи» и «Азеришыг» последняя стала эффективно управлять распределительными сетями в Азербайджане, обеспечивая более 95% выручки «Азерэнержи».

«Увеличилась собираемость денежных средств за электроэнергию благодаря более жесткому государственному контролю в отношении организаций, связанных с государством», - отмечало S&P.

По мнению экспертов S&P, «уровень экономического развития страны и социальные обязательства правительства перед населением гарантируют бесперебойные поставки электроэнергии по доступным ценам».

«ОАО «Азерэнержи» имеет «неразрывные» связи с правительством, т.к. полностью принадлежит государству, и мы не ожидаем изменений в ее структуре собственности в ближайшие 3 года», - было отмечено в информации рейтингового агентства.

Отметим, что Президент Азербайджана 4 июля поддержал предложение главы МЧС о международном аудите «Азербайджанской ТЭС».

Целесообразность проведения аудита признаётся и независимыми экспертами, которые в целом призывают к транспарентной работе «Азерэнержи».

Лада Евграшина