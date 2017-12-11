Эксперты о том, что принесет назначение Микаила Джаббарова министром налогов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на текущей неделе принял решение о смене министра налогов, назначив на эту должность 41-летнего Микаила Джаббарова, ранее на протяжении почти пяти лет руководившего Министерством образования.

М.Джаббаров сменил на посту руководителя налогового ведомства 53-летнего Фазиля Мамедова, который с 1999 года отвечал в стране за налоги и был первым министром налогов Азербайджана с момента создания в 2000 году отдельного Министерства налогов вместо Главной государственной налоговой инспекции.

М.Джаббаров уже представлен коллективу Министерства налогов и включился в работу.

Что мы знаем о новом министре налогов?

Трудовую деятельность М.Джаббаров начал в 1995 году в банковском секторе, в 1999-2002 годах работал юристом в юридической компании и частном секторе.

В 2002-2003 годах работал советником министра экономического развития, в 2003-2004 годах был президентом Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 20 февраля 2004 года был назначен на должность заместителя министра экономического развития. За период работы на этой должности координировал деятельность министерства по сотрудничеству с международными финансовыми институтами, зарубежным экономическим связям, зарубежной инвестиционной политике, корпоративному управлению, правовым вопросам в международных арбитражных судах.

Распоряжением Президента Азербайджана от 6 марта 2009 года был назначен начальником Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабинете министров.

Распоряжением главы государства от 19 апреля 2013 года был назначен министром образования.

Распоряжением Президента Азербайджана от 5 декабря 2017 года назначен министром налогов.

Имеет степени магистра права и магистра экономики.

Информационное агентство 1news.az попыталось с помощью экспертов-экономистов разобраться, что же стоит за такой кадровой перестановкой.

Глава комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Зияд Самедзаде считает, что руководство Азербайджана осуществляет радикальные меры по дальнейшему улучшению экономической ситуации в стране.

«Финансовая база страны укрепляется. Новое назначение Президента на пост главы налогового ведомства, играющего важную роль в реализации экономической политики, это – отражение позиции главы государства в отношении будущего этого финансового органа. Думаю, что новое назначение принесет свои позитивные плоды, и работа Минналогов поднимется на новый качественный уровень», - сказал он в беседе с 1news.az.

З.Самедзаде считает, что принятый в 2000 году при Ф.Мамедове Налоговый кодекс Азербайджана отвечает международным стандартам, в него оперативно вносятся дополнения и изменения, отвечающие реалиям.

«В целом, Минналогов регулярно обеспечивает доходную часть госбюджета Азербайджана и справляется со своей задачей хорошо», - отметил авторитетный парламентарий.

Что же касается нового министра, то, по словам З.Самедзаде, Микаил Джаббаров – очень грамотный, высокоинтеллектуальный человек.

«За плечами Микаила Джаббарова колоссальная школа работы в структурах правительства. Он работал в Министерстве экономики в сложный для страны период и оказал позитивное влияние на укрепление международных связей Азербайджана. Когда же его назначили в «Ичеришехер», он проделал на новом поприще замечательную работу и фактически создал там неповторимый микроклимат. Думаю, он придаст и новый импульс работе Минналогов», - отметил З.Самедзаде.

Эксперт Фуад Ализаде выразил надежду, что Микаил Джаббаров на новом посту сможет показать себя с позитивной стороны, как хороший специалист-экономист.

«Сфера экономики не чужда Микаилу Джаббарову, так как у него был хороший опыт в Минэкономики. Его назначение – это укрепление команды Президента. А Министерство налогов – одно из передовых в стране», - сказал Ф.Ализаде.

По его мнению, в работе с налоговыми вопросами нужен ювелирный подход.

«За последние 18 лет в налоговой сфере Азербайджана достигнут значительный прогресс, в частности, в администрировании, отчетности, по технологическим новшествам, использованию международного опыта. Думаю, что в работе Минналогов сейчас не требуется кардинальных изменений, а нужен анализ прошлых лет, поиск шероховатостей и их исправление. Поэтому хотелось бы пожелать новому министру двигаться и далее на волне успехов в налоговой сфере в Азербайджане», - сказал Ф.Ализаде.

В свою очередь, другой эксперт-экономист Самир Алиев выразил мнение, что приход Микаила Джаббарова в налоговое министерство придаст новый позитивный «оттенок» работе этого ведомства.

«У Микаила Джаббарова есть экономический опыт работы. Возможно, от него можно ждать новых подходов к реформам в сфере налогов. Считаю, что налоговые органы должны содействовать развитию предпринимательства, немного ослабить налоговое бремя. В целом же, экономические реформы в Азербайджане останавливать нельзя, даже несмотря на рост мировых цен на нефть», - подчеркнул С.Алиев.

От себя хочется добавить, что новое назначение в русле проводимой кадровой политики в Азербайджане позволит совершенствовать систему контроля за соблюдением налогового законодательства и государственной ценовой дисциплины, продолжить работу по Common Reporting Standard и тем мерам, которые приведут к росту финансового благополучия Азербайджана.

Лада Евграшина