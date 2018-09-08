Эксперты: «Кочарян для возвращения в большую политику будет нагнетать страх»

Издание EADaily опубликовало интересный аналитический материал о перспективах и шансах возвращения экс-президента Армении Роберта Кочаряна в большую политику.

Авторы статьи полагают, что Кочарян ставит перед собой цель консолидировать недовольных нынешним премьером Николом Пашиняном, а также отдалением Армении от России. Наряду с этим в материале отмечается, что Кочарян как политик действует жестко и может нагнетать обстановку, апеллируя к сложностям, которые ожидают Армению под руководством неопытного премьера Пашиняна.

Представляем вниманию читателей данный материал.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян оказался в эпицентре постреволюционной политической бури. Его обвинили в свержении конституционного строя во время событий десятилетней давности, но это его не остановило. Он пошёл «ва-банк» — заявил о намерении участвовать в будущих досрочных парламентских выборах. Правительство Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна намерено добиться роспуска действующего парламента и проведения досрочных выборов до июня 2019 года.

Заявление Кочаряна о намерении участвовать в будущих выборах российскому государственному информагентству «Спутник» вызвало большой резонанс в медиа-пространстве республики. Многие расценивают шансы Кочаряна на будущих выборах крайне низкими, особенно на фоне произошедших в стране революционных процессов и под тяжестью обвинений в рамках уголовного дела о гибели десяти человек во время поствыборных событий 1−2 марта 2008 года.

Здесь можно было бы поставить точку и больше не продолжать тему возвращения Кочаряна в «большую политику», если бы не следующее обстоятельство. Экс-президент Армении — не рядовой политик, а важное звено до сих пор выстроенной в Армении политико-экономической элиты, и судя по данным СМИ, с достаточно обширными финансовыми возможностями. В Армении активно муссируются слухи о закупке командой Кочаряна нескольких крупных медиаресурсов (телеканал и интернет-издания) и привлечения на свою сторону политических сил и лиц, которые после «бархатной революции» остались у «разбитого корыта».

Похоже, к своему возвращению экс-президент готовится основательно. В связи с этим интересно понять, кто и какие обстоятельства могут помочь Кочаряну набрать политический вес, а также на что он будет делать упор в своей кампании. До сих пор в своих интервью Кочарян акцентировал внимание на неопытность команды Пашиняна в вопросах управления страной, прежде всего, во внешнеполитической сфере, периодически называя выдвинутое против себя уголовное обвинение «политическим преследованием».

Кризис — бренд Кочаряна

В заявлениях второго президента Армении и его команды достаточно четко вырисовываются политические контуры будущей кампании Кочаряна. Страх, проблемы и кризис, похоже, именно на них будет делать ставку Кочарян для расширения своей электоральной базы, которая сейчас, по оценкам экспертов, весьма незначительная.

Он не оправдывается и не намерен оправдываться за свои решения 10-летней давности, а вместо этого формирует собственную повестку. Кочарян — достаточно жесткий политик. Удручающая ситуация с защитой прав человека в стране в период его правления (1998−2008 гг.) — тому свидетельство. Быть мягким — это не его.

Краеугольное место в повестке Кочаряна будут занимать ошибки нового руководства Армении и возникшие проблемы в армяно-российских отношениях, считает политтехнолог Армен Бадалян. «Всем ясно, что при новом правительстве Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна в армяно-российских отношениях возникли трения. Об их существовании говорят на самом высоком уровне (недовольство России по поводу возбуждения уголовного дела в Армении в отношении бывших армянских высокопоставленных чиновников — экс-президента Роберта Кочаряна, экс-министра обороны Микаэла Арутюняна и действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова — дважды выражал глава МИД России Сергей Лавров — EADaily). То есть, Кочарян будет делать акцент именно на то, что новое руководство лишь усугубляет ситуацию, а он, за плечами которого большой опыт правления, может утрясти ситуацию, наладить отношения с Москвой», — отмечает наш собеседник.

Постановке такой задачи способствуют и положительные сигналы из союзной для Армении России. За последние 10 лет впервые на сайте Кремля был опубликован текст о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с Кочаряном, которого российский лидер «тепло поздравил» с днем рождения. Для полноты картины телефонный разговор Путина с Кочаряном прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заметив, что «они поддерживают добрые отношения».

Свои площадки для выражения Кочаряном собственной позиции предоставили газпромовский канал НТВ и государственная радиостанция «Спутник». Складывается впечатление, отмечает Бадалян, что Роберт Кочарян поставил перед собой цель консолидировать вокруг себя «пророссийски настроенный электорат». «Конечно, это будет трудно сделать, ведь его репутация сильно подпорчена событиями 1 марта 2008 года, но он постарается достичь своей цели. В пользу Кочаряна в этом деле будет играть еще один фактор, ибо после революционных процессов, пророссийски настроенный электорат в Армении остался в каком-то бесхозном состоянии. Нет политических сил, четко выражающих интересы данного сегмента населения», — полагает политтехнолог.

Разыграть «карабахскую карту»

Кочарян также попытается разыграть «карабахскую карту», связанную с проблемой безопасности и почти всегда играющую краеугольную роль в армянских политических баталиях. Он и сейчас в контексте ухудшения отношений с Россией затрагивает данный вопрос, отмечая, что внешнеполитическая линия новых властей может привести к необратимым последствиям для Армении и Карабаха.

Однако экс-президент на этом не остановится. Он постарается стать консолидирующим центром для людей, политических движений и сил, недовольных Пашиняном. «Он собирается играть на антирейтинге Пашиняна, который со временем может расшириться, и собрать его антиэлекторат. Это достаточно трудная задача — со своей нынешней репутацией стать консолидирующим центром как для пророссийски настроенных людей, так и для тех, кто недоволен Пашиняном. Это разные электоральные сегменты. Те, которые против Пашиняна, не обязательно настроены положительно по отношению к России», — пояснил Бадалян.

Похоже, Кочарян даже под натиском обвинений в гибели 10 человек и «свержении конституционного строя» не желает подстраиваться под ситуацию, выражая извинения и сожаления, а хочет выстраивать её под себя. Ясно, что он не нравится людям, поэтому не будет делать упор на привлечение их симпатий (как это делает Пашинян, объявляя девизом «бархатной революции» любовь и солидарность). Он, скорее, сделает ставку на страх. «Так как любовь и страх не могут существовать вместе, то если нужно выбрать одно из двух, куда безопаснее быть устрашающим, чем любимым», — говорил в свое время Макиавелли.

В истории избирательных кампаний самым успешным политическим роликом был «Дейзи» — рекламное видео для предвыборной кампании кандидата в президенты США Линдона Джонсона, которым он «ответил» на высказывания своего оппонента Барри Голдуотера о том, что тот «не задумываясь» применил бы атомное оружие в войне во Вьетнаме. Этот ролик обеспечил Джонсону победу на выборах. Это был чистый выбор между смертью и спасением. Что-то похожее пытается делать Кочарян, отмечая, что с одной стороны выступают политики в лице Пашиняна, которые любят давать обещания, но лишь усугубляют ситуацию, а с другой — он, которого могут не любить, но он способен обеспечивать конкретные результаты.

«Моя опора — те люди, которым нужны конкретные результаты. Я думаю, что гражданам Армении нужны вполне осязаемые, практические результаты. Я буду стремиться к этому, в этом заключается мой принцип», — сказал в интервью «Спутнику» Кочарян.

То есть, тактика такова — либо Кочарян, либо перспектива ухудшения отношений с Россией, ослабление безопасности и экономики Армении. Это тактика внушения страха. Когда люди находятся в поисках надежды и устали от старых лидеров, они почти всегда пойдут за новичком. Но когда они напуганы, то ищут помощи лидера. Страх перед войной и ослаблением безопасности может осадить постреволюционную эйфорию, и резко повысить роль военно-политической элиты или тех, кто хорошо разбирается в этих делах.

Кампания Кочаряна, скорее всего, будет похожа на рассказ об Армении, которая переживает не лучшие времена, находится на распутье. В связи с этим, у жителей Армении есть выбор. С одной стороны, это Пашинян, который неопытен в управленческих делах и во внешней политике, а с другой — люди могут выбрать Кочаряна, который может им не нравится, но он боец, у него хватка, опыт и характер.

Если Кочаряну и его команде удастся сделать так, чтобы люди усомнились в правильности курса Пашиняна, то это уже будут не выборы, а преодоление кризиса. То есть, политический бренд Кочаряна, который он в будущем выставит на продажу — кризис. А себя будет рекомендовать в качестве спасителя — кризисного менеджера.

Пашинян в политике всерьез и надолго

Это то, что может и постарается сделать Кочаряна для расширения своей электоральной базы. Однако может ли даже хорошо разработанная стратегия позволить Кочаряну стать серьезным политическим конкурентом действующей власти? У Кочаряна в настоящее время есть политическая база для возвращения в политику, но аналитик Грант Микаелян скептически относится к прогнозам о том, что у экс-президента есть шанс подняться на вершину политического олимпа страны.

По мнению эксперта, учитывая, что Кочаряна поддержали члены Республиканской партии Армении, а также, частично, представители партии «Дашнакцутюн», и существует возможность поддержки со стороны блока «Царукян», теоретический ресурс для возвращения в активную политику у него есть, тем более что с конца июля фигура экс-президента актуализирована. Возвращение в политику не означает возвращения во власть, сразу же отмечает Микаелян, добавив, что уровень поддержки Кочаряна в обществе минимален и никогда в обозримой перспективе не даст ему возможности претендовать на власть.

Постоянно муссируемая тема о звонках из Москвы, олигархах, заговорах и, как следствие, предположения о возвращении Кочаряна во власть на «черном коне» выглядят не просто сомнительно, но вообще невероятно, отмечает он. «Никол Пашинян в политике всерьез и надолго, смена поколений в политике уже произошла, парадигма сменилась, Кочарян не может провернуть время на 20−30 лет назад, никто не может», — заключает эксперт.

EADaily