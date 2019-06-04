Эксперт: Электрички полностью модернизируют пассажироперевозки в Баку и на Абшероне - КАРТА

«Создание кольцевой железнодорожной сети, связывающей Баку с Сумгайытом, Хырдаланом и бакинскими поселками, полностью изменит существующую сеть пассажироперевозок в столице и на Абшероне».

Как заявил 1news.az эксперт в сфере транспорта Гусейн Абдуллаев, многие люди не представляют себе масштаба электрички, так как давно ею не пользовались или позабыли с советских времен.

«Но на представленной нами карте вы можете видеть, что кольцевая электричка охватит большую часть Абшерона. Ветка Баку – Баладжары – Хырдалан - Сумгайыт уже действует с 2015 года (д/желтая линия), а в этом году открыто движение по маршруту Баку – Кешля – Кероглу – Бакиханов - Сабунчи.

Ведется работа над продолжением этой ветки в поселки Забрат, Маштага, Мухаммедли, Пиршаги, Фатмаи, Новханы и до Сумгайыта.

Тем самым электричка станет кольцевой. Это полностью изменит к лучшему систему пассажироперевозок в Баку и на Абшероне, но при одном условии – если интервал движения поездов будет куда как меньше, а само движение более интенсивным, чем сейчас», - подчеркнул Г.Абдуллаев.

Отметим, что, как заявил председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавид Гурбанов, в будущем железнодорожные линии будут также протянуты до поселков Ахмедлы, Зиря и Пираллахи, а также до Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Напомним, что 21 мая Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала и ознакомился с работами, проведенными на железнодорожной линии Баку-Пассажирская - Сабунчи.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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