Эксклюзивные предложения от Azercell на выставке Bakutel 2017 - ФОТО

Лидирующий мобильный оператор страны представляет ряд технологических новинок для бизнеса и отдыха.

В конце каждого года самые последние технологические новинки региона и мира представляются на Международной выставке телекоммуникационных и информационных технологий Bakutel, проходящей в выставочном центре BAKU EXPO CENTER.

На традиционном стенде, расположенном в центре павильона Bakutel, лидер сотовой связи страны – Azercell - представил посетителям самые инновационные решения и продукты, полезные как для бизнеса, так и для отдыха. Эта ежегодная традиция успешно продолжилась и на XXIII Азербайджанской международной выставке и конференции «Телекоммуникационные и информационные технологии».

Следует отметить, что Azercell Telekom является не только одним из главных участников Bakutel 2017, но и генеральным спонсором выставки.

Стенд Azercell разделен на несколько концептуальных частей. Одна из них посвящена новой концепции Azercell Exclusive, в которой представлены варианты решений ИТ нового поколения, различные инновационные мобильные услуги технологий 4G и 5G, современные мобильные устройства. Здесь посетители выставки также могут ознакомиться с последними моделями телефонов, представляемых компанией Azercell, протестировать их на месте, получить от профессиональных представителей подробную информацию о продукции и услугах.

Эксклюзивным инновационным бизнес-решением, подготовленным Azercell специально для демонстрации на выставке Bakutel и уже готовым для эксплуатации корпоративными клиентами компании, является «Виртуальная АТС». Посредством этого решения, впервые применяемом в нашей стране, компании смогут пользоваться коммуникацией на новом уровне. Так, «Виртуальная АТС» позволит корпоративным клиентам Azercell организовать телефонную станцию для смартфонов, создать центр обслуживания клиентов и многоканальную «горячую линию» в ходе проведения рекламных кампаний. Кроме того, решение «Виртуальная АТС» предоставляет эксклюзивные возможности в области функций телесекретаря, конференц-звонков, управления звонками и около 10 других функций для бизнеса. Сегодня, когда основное внимание сконцентрировано на экономии средств, за счет данного решения компании смогут эффективно увеличить свою производительность без лишних затрат на приобретение дополнительного оборудования.

Одним из самых интересных секторов на стенде Azercell является раздел, демонстрирующий технологии последнего поколения. Особый интерес у посетителей вызывает маленький робот на колесах - он управляется посредством телефона с Облачных технологий и с легкостью сохранят равновесие при передвижении. Другая программа показывает, как можно обеспечить безопасность в реальной жизни посредством смешанной и виртуальной реальности. Например, посредством виртуальной реальности можно найти пути выхода из конкретного пространства в различных чрезвычайных ситуациях или приобрести визуальные средства для увеличения производства. Данная система также контролирует соблюдение правил дорожного движения для предотвращения аварии, предупреждает водителя о встречной машине. Технология под названием Smart parking помогает в поиске места парковки для машины при помощи уличных камер.

В разделе «Технология» на стенде Azercell можно также стать свидетелем интеллектуального управления при помощи небольшого куба, который так и называется - Connected cube. Проведя коды QR по краям куба через сканер на телефоне, посетители подключаются к устройствам измерения температуры, влажности и без загрузки какой-либо программы с легкостью переходят к порталу регистрации данных показателей.

В последние годы кибербезопасность и безопасное использование Интернета стали одной из самых актуальных задач для мировой общественности. На стенде компании можно всесторонне ознакомиться с услугой Azercell Plus Təhlükəsizlik («Azercell Плюс Безопасность»), которая решает проблемы, связанные с безопасностью в области мобильной коммуникации. Данная программа незамедлительно проверяет безопасность файлов, программ и сайтов, обеспечивает защиту от вирусов и прочих угроз, предотвращает получение личных сведений неизвестными сайтами. Программа защищает от перехода на нежелательные страницы, а также от перехода на пораженные вирусом и фальсифицированные сайты, предоставляет возможность осуществления безопасного платежа в онлайн-режиме. Система также проверяет безопасность доступных сетей Wi-Fi, запрещает возможность несанкционированного перехода к веб-камере. Одно из главных преимуществ услуги Azercell Plus Təhlükəsizlik заключается в обеспечении безопасности детей на просторах Интернета посредством функции Valideyn Nəzarəti («Родительский контроль»). Эта программа также предоставляет возможность наблюдать за постами и изменениями в списках друзей ребенка в социальных сетях, быть осведомленным о группах, к которым присоединяются дети, определять местонахождение детей и создавать безопасную «территорию» для них.

Специально для меломанов Azercell представляет услугу Azercell Plus Musiqi («Azercell плюс музыка»), подключившись к которой, можно слушать любимые песни и мелодии на своем мобильном телефоне в любое время и в любом месте. Эта услуга предоставляет выход к свыше 28 миллионам музыкальных произведений, позволяет создавать списки популярных песен, делиться ими в социальных сетях. Абоненты Azercell получают возможность бесплатно воспользоваться услугой в течение одного месяца.

На протяжении четырех дней выставки Bakutel 2017 зона развлечений, являющаяся самой активной и веселой на стенде Azercell, будет полна приятных сюрпризов, различных викторин и конкурсов с подарками.

Все желающие могут посетить выставочный стенд Azercell с 5 по 8 декабря и воспользоваться представленными здесь последними новинками как для бизнеса, так и для развлечений.

Получить дополнительную информацию можно по адресу [email protected].

Лидер отрасли мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана - ООО Azercell Telekom - был основан в 1996 году. Владея 48% долей на рынке мобильных коммуникаций Азербайджана сеть Azercell охватывает 80% территории (без учета 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения страны. В настоящее время 4,5 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Компания Azercell привнесла значительное число инноваций в страну, включая технологию GSM, систему предоплаты, услуги мобильного Интернета, покрытие сети в метро, Телефонный центр в режиме 24/7, центры абонентского обслуживания в режиме 7 дней в неделю, услуги M2M, офисы полного спектра услуг Azercell Express, онлайн-услуги по обслуживанию абонентов, обслуживание абонентов посредством социальных сетей, мобильные офисы на колесах для обслуживания абонентов, услугу мобильной электронной подписи ASAN Imza и т.д. В 2012 году Azercell развернул первые 4G-LTE-услуги в Азербайджане. По результатам опросов о качестве мобильной сети компании Global Wireless Solutions и международных систем, специализирующихся на составлении карт беспроводного покрытия, таких как Opensignal и Testmy.net, сеть Azercell продемонстрировала лучшие результаты среди мобильных операторов Азербайджана.

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