Экс-участницу скандального реалити-шоу «Дом-2» нашли мертвой – ФОТО – ВИДЕО

Тело бывшей участницы телешоу «Дом-2» Марии Политовой было найдено в Подмосковье.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Gazeta.ru, тело девушки было найдено на территории дачного поселка Загорянский в Щелковском районе на улице Теннисная, на ее теле были признаки сильного обморожения. В данный момент устанавливается причина смерти, по предварительной информации девушка покончила с собой, отравившись лекарственными препаратами, смешанными с алкоголем.

СМИ отмечают, что бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Политова неоднократно хотела свести счеты с жизнью - она не менее шести раз предпринимала попытки самоубийства.

Сообщается, что ранее М.Политову объявили в розыск после того, как она ушла из дома в неизвестном направлении.

Российские СМИ сообщают, что М.Политова страдала биполярным расстройством, и по словам возлюбленного Марии Артема Шанурова, девушка принимала сильные антидепрессанты – рядом с трупом экс-участницы «телестройки» лежала упаковка антидепрессантов и половина бутылки рома.

Также сообщается, что в день своего исчезновения М.Политова получила кредит в банке и планировала улететь из Москвы предположительно в Мурманск.

Ф.В, Г.Р.