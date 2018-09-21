Экс-президенты Армении отказались принять участие в празднованиях дня независимости

В Ереване стартовали мероприятия по случаю 27-летия дня независимости Армении.

Утром 21 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель парламента Ара Баблоян, президент Армен Саркисян и католикос всех армян Гарегин Второй посетили ереванский пантеон воинской славы «Ераблур», почтив память павших защитников родины, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Бывшие президенты Армении, несмотря на приглашение, не приняли участия в протокольном мероприятии.

Ранее стало известно, что экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян не будут участвовать в празднованиях дня независимости республики.

Третий президент Серж Саргсян также отказался присутствовать на протокольных мероприятиях.

С.А., Э.Т.