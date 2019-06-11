Экс-министр Грузии возвращается в политику

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили создает новое политическое движение.

Экс-министр намерен в ближайшее время начать политическую активность и представить собственную команду завтра на презентации, сообщили в пресс-службе Окруашвили, передают грузинские СМИ.

Ираклий Окруашвили вместе с единомышленниками, имена которых пока неизвестны, ознакомит общественность со своими планами.

Пока неизвестно и название политического движения.

С июня по декабрь 2004 года Окруашвили занимал пост министра внутренних дел Грузии. 17 декабря 2004 года был назначен министром обороны. В ноябре 2006 года президентским указом был снят с должности министра обороны и переведен на пост главы Министерства экономического развития. В том же году он подал в отставку с поста главы Минэкономразвития.

В конце сентября 2007 года Окруашвили выступил в телеэфире с обвинениями в адрес высшего руководства страны. Он обвинил президента Грузии Михеила Саакашвили в лоббировании интересов своей семьи при заключении крупных финансовых сделок. Представители руководства страны назвали заявление Окруашвили «полной ложью». Спустя два дня Окруашвили был арестован по делу о коррупции. На допросе он полностью отказался от своих заявлений в адрес президента и частично признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Окруашвили был освобожден под залог в 10 миллионов лари (6,5 миллиона долларов) на период предварительного следствия. В конце ноября экс-министр с разрешения прокуратуры выехал из Грузии в Мюнхен на лечение, откуда в эфире телекомпании «Имеди» заявил, что все его признания были сделаны под давлением. В апреле 2008 года Окруашвили получил политическое убежище во Франции.

А.С., Э.Т.