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Экс-кандидат в президенты не спал всю ночь, чтобы не пропустить бой Нурмагомедов-МакГрегор

Сегодня в 18:45 ~ 1 минута на чтение 516
Экс-кандидат в президенты не спал всю ночь, чтобы не пропустить бой Нурмагомедов-МакГрегор

Кандидат в президенты на прошедших в апреле текущего года президентских выборах в Азербайджане Рази Нуруллаев не спал всю ночь, чтобы посмотреть бой Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора.

Об этом он признался в своем микроблоге Twitter рано утром в воскресенье перед боем: «Бой Хабиба и МакГрегора очень ждали. Я не спал всю ночь, чтобы не пропустить его из-за большой разницы во времени».

Нуруллаев заметил, что у него есть фаворит в этом бою, однако не стал его раскрывать.

«Должен сказать, что МакГрегор имеет больше фанатов и поддержки, но Хабиб выглядит сильнее»,- написал он в микроблоге, заметив, что рассматривает бой как противостояние Ирландия-Россия.

Бой за титул между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором состоялся на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе 7 октября. В четвертом раунде российский боец удушающим приемом заставил ирландца сдаться и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

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