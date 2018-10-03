Экс-глава МИД Турции - об угрозах сепаратизма суверенитету стран

Тема сепаратизма стала актуальной в современном мире.

Как сообщает 1news.az, об этом на международной конференции в Баку «Сепаратизм как вызов международному порядку» заявил экс-министр иностранных дел Турции Хикмет Четин.

По его словам, сепаратизм имеется во многих странах мира.

«Невозможно каждому региону предоставить независимость, так как в этом случае будут созданы десятки тысяч новых государств», - сказал он.

Он указал, что сепаратизм ставит под сомнение суверенитет стран.

«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда национальные меньшинства путем обретения автономии движутся в направлении сепаратизма, что приводит к насилию и волнениям», - сказал он.

Конференция организованна Центром стратегических исследований при Президенте Азербайджана.

В ее ходе будут проведены панели на темы «Сепаратизм в правовом и теоретическом контексте», «Территориальная целостность и сепаратизм в Восточной Европе и на Южном Кавказе».

Эльшан Рустамов, Г.Р.