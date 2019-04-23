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Экс-футболист сборной Азербайджана рассказал о нападении на себя

Сегодня в 14:49 ~ 1 минута на чтение 213
Экс-футболист сборной Азербайджана рассказал о нападении на себя

Бывший футболист сборной Азербайджана Саша Юнисоглу рассказал, что подвергся нападению со стороны неизвестных.

Как сообщает 1news.az, на своей странице в социальной сети Facebook, Саша рассказал, что случай произошел 20 апреля вечером субботы.   

«К сожалению, информация, которая распространялись относительно меня, отчасти правдива. В субботу вечером я возвращался домой, и остановил машину недалеко от магазина, чтобы купить необходимые продукты.

Припарковав автомобиль, я сошел с него и начал надевать куртку. В этот момент два неизвестных мне человека проходили мимо. Было очень темно, поэтому их лиц я не увидел. Один из них что-то сказал мне и подошел к машине, а второй встал передо мной.  

В этот момент я почувствовал сильный удар по шее, а когда попытался повернуться, второй человек, стоящий передо мной, нанес удар ногой. Он же попытался вырвать из рук кошелек. 

Я попытался оказать сопротивление. В этот момент в нашу сторону двигалась машина. Свет фар спугнул их, и они разбежались по разным сторонам. Никаких серьезных травм я не получил, никуда не обращался и не подавал жалобу.

Что можно поделать, это жизнь. Благодарен всем, кто переживал и интересовался моим состоянием. Надеюсь, подобные случаи будут впредь обходить меня стороной. Потому что в нашем обществе спортсменов уважают», - написал Саша Юнисоглу.     

Подготовил Теймур Максутов

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