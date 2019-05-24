Экс-футболист «Ливерпуля»: «Нет сомнений, что в финале Мхитарян был бы на скамейке запасных» - ВИДЕО

Американский спортивный телеканал ESPN рассказал о решении полузащитника лондонского «Арсенала» не ехать в Баку на финал Лиги Европы.

Как сообщает 1news.az, гостем передачи стал комментатор телеканала, бывший шотландский футбол Стив Никол, известный по выступлениям за «Ливерпуль».

Рассуждая на тему отсутствия Мхитаряна, Никол заявил, что для «Арсенала» это не большая потеря. «Для любого футболиста пропустить финал – это катастрофа, так как это решающий матч, память на всю жизнь. К счастью для Мхитаряна, он уже брал Лигу Европы, будучи футболистом «Манчестер Юнайтед».

Станет ли отсутствие Мхитаряна потерей для «Арсенала»? Я не уверен, что он был бы в старте на эту игру. Если посмотреть на его перформанс за команду, на его спортивную форму, то можно прийти к такому выводу. В матче такого уровня всё и все должны быть в великолепной форме. Мхитарян сейчас не в великолепной форме. Нет сомнений, что он был бы на скамейке запасных».

Стив Никол также высказал свое мнение относительно призывов бойкотировать матч. «Если ты просто отказываешься играть в европейском финале, то посылаешь ошибочное послание. Это касается вообще всех видов спорта. Игра должна состояться. И это самое верное решение».

Теймур Максутов