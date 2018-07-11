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Экс-форвард «Нефтчи» неожиданно перешел в «Кешля»

Сегодня в 09:47 ~ 1 минута на чтение 94
Экс-форвард «Нефтчи» неожиданно перешел в «Кешля»

Азербайджанская «Кешля» объявила заявку на матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против мальтийского «Бальцана».

Как сообщает 1news.az, в заявку вошли 22 футболиста, среди которых неожиданно оказалось имя Баходира Насимова.

«Кешля» ранее не сообщала о переходе узбекского форварда, который известен азербайджанскому болельщику по выступлениям за «Нефтчи». В бакинском клубе Баходир выступал с 2011 по 2014 год, и даже становился лучшим бомбардиром чемпионата. Но Насимову уже 31 год, и этап карьеры после «Нефтчи» едва ли можно назвать успешным.

Учитывая, что «Кешля» объявила о попадании Насимова в заявку в последний момент, он пропустил сборы клуба, поэтому сложно сказать, чем именно он приглянулся тренерскому штабу.

Среди остальных новичков лишь сербский легионер Милош Босанчич, о переходе которого официально «Кешля» также не объявляла.

В целом заявка клуба на матчи с «Бальцаном» выглядит следующим образом:

Вратари: Камран Агаев, Орхан Садыхлы, Шахин Закиев;

Защитники: Сертан Ташкын, Денис Сильва, Славик Алхасов, Азер Салахлы, Адриан Скарлатаке, Тарлан Гулиев, Джабир Амирли, Мурад Гаялы;

Полузащитники: Вагиф Джавадов, Милош Босанчич, Сезар Меза Колли, Эрве Тчами, Фуад Байрамов, Мамед Гулиев, Эбрима Сохна;

Нападающие: Амиль Юнанов, Баходир Насимов, Андре Кленнон, Алибей Мамедли.

Теймур Максутов

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